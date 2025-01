Governo federal programa 15 leilões de rodovias que podem render R$ 162 bilhões

O Ministério dos Transportes programou uma agenda com 15 concessões de rodovias federais para este ano - trechos novos e estradas já concedidas que tiveram seus contratos repactuados - quando concessionárias que já atuam nas rodovias podem organizar um novo processo competitivo mais simplificado para ver a existência de possíveis interessados nas estradas.

As 15 concessões somam ao todo 8.449 km de estradas federais que serão oferecidas a operadores privados. O anúncio com os trechos que entrarão no pacote deve ser detalhado nesta terça-feira pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.

Doze propostas são de novos trechos e três são de contratos repactuados. Além dos investimentos estruturais, estimados em R$ 94,2 bilhões, o Ministério dos Transportes contabiliza mais R$ 68 bilhões a serem aplicados no período de cada concessão - válida por 30 anos.

O primeiro trecho com leilão está programado para o dia 27 de fevereiro e é da BR-364, entre Porto Velho e Vilhena, em Rondônia. Ela é batizada de Rota Agro Norte e é uma rodovia com grande fluxo de caminhões que trafegam com grãos na região. Maio é o mês que prevê a maior concentração de leilões, com quatro disputas já agendadas.

Confira o calendário das concessões: