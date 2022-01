Governo de SP volta a recomendar limite de público em eventos

Após número de internados dobrar no estado, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recomendou que eventos esportivos, musicais e festas no estado operem com 70% do público. A medida foi anunciada em entrevista coletiva nesta quarta-feira e, segundo o tucano, visa evitar a disseminação do coronavírus no estado.

Segundo dados da secretaria de saúde, o total de internados em enfermarias no estado subiu de 1.712 no dia 29 de dezembro para 3.413 no dia 11 de janeiro. Já o total de pacientes internados em leitos de UTI subiu 58% no mesmo período, indo de 1.096 para 1.727. Ainda na segunda-feira, 10, o estado teve uma média móvel de 2,4 mil novos casos de covid, um aumento de 5.746% em relação a duas semanas atrás.

A recomendação para restrição do público vale também para as festas que devem ocorrer no carnaval. No entanto, a decisão final sobre qualquer medida é de prefeitos. Em São Paulo, onde a folia de rua foi cancelada na semana passada, as comemorações em clubes e outros espaços privados foram mantidas e, até agora, não há previsão de restrições nesse sentido.

— Para eventos, shows e atividades esportivas, vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, como uso de máscara e álcool em gel. Todos devem exigir o comprovante da vacina completa e, se possível, teste PCR — disse João Gabbardo, coordenador executivo do Comitê Científico. — A sugestão do governo do estado é que os municípios façam uma redução de 30% na capacidade de público (dos eventos). Mas deixo em aberto que isso fica a critério do município, dependendo de sua situação epidemiológica.

Para os estádios de futebol, que estão sob a administração estadual, a ocupação de 70% é uma determinação, de acordo com Doria. A exigência começa a valer a partir do dia 23 de janeiro, com o início do campeonato paulista de futebol.

Gabbardo afirmou que o Comitê recomendou estender a obrigatoriedade do uso de máscara até o dia 31 de março. Isso inclui espaços internos e também externos, segundo ele. Apesar do crescimento do número de internados, a gestão negou retomada de restrições para comércios, bares e restaurantes.

Longa ausência

A volta de torcida a eventos esportivos e de púbico em pé em shows ocorreu a partir do 1º de novembro de 2021. Foram 587 dias de duração do Plano São Paulo, no qual foram prorrogadas e flexibilizadas regras na quarentena. O fim das restrições ocorreu quando o estado atingiu a marca de 70 milhões de doses aplicadas de vacina contra a covid-19.

Testes rápidos

Doria também anunciou a compra de 2 milhões de testes rápidos de Covid-19 que serão distribuídos para 645 municípios, de acordo com pactuação com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (Cosems). Segundo o secretário de Saúde do estado, Jean Gorinchteyn, os testes têm grau de efetividade de 98% e o resultado sai em 15 minutos.

— Testar é um guia para o controle da pandemia — disse Gorinchteyn.

A pasta estadual também encaminhou um ofício ao Ministério da Saúde nesta terça-feira solicitando o envio de mais 2,5 milhões de testes extras para a distribuição às prefeituras.