Governo de SP mantém volta às aulas em outubro, mas só para ensino médio

O governador de São Paulo, João Doria, confirmou nessa sexta-feira, 18, que as aulas presenciais do ensino médio e do EJA (Educação de Jovens e Adultos) nas redes pública e particular do estado estão permitidas a partir do dia 7 de outubro. As atividades do ensino fundamental devem ser retomadas apenas no dia 3 de novembro.

A retomada é opcional para cada escola e dependerá também da autorização de cada município, de acordo com a realidade local, com prioridade às atividades do 3º ano do ensino médio, cujos alunos são os mais afetados pela evasão escolar. Na rede estadual paulista, cada escola terá autonomia para definir o retorno das aulas.

“As escolas terão que apresentar um plano de retorno que serão avaliados pelas Diretorias de Ensino e pela Secretaria de Educação, garantindo o cumprimento das condições de proteção à vida. Caso a escola não atinja as condições ideias de retorno, ela não será autorizada a retomar suas atividades”, explicou o secretário estadual de educação, Rossieli Soares em entrevista nesta sexta-feira 18.

Os protocolos de segurança ainda não foram anunciados mas há uma tendência que as medidas em vigor sejam mantidas, como o distanciamento de 1,5 metro, 35% da capacidade máxima, medição de temperatura na entrada e uso de máscara obrigatório.

Para viabilizar as condições necessárias à volta das aulas, o governo estadual fará um novo aporte de 50 milhões de reais diretamente às escolas, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PPDE), totalizando 700 milhões de reais enviados diretamente às escolas em 2020. “À medida que as escolas vão apresentando seus planos, elas vão recebendo equipamentos de proteção e recebem autorização para voltar às aulas”, explicou Soares.

Retorno das escolas na capital paulista

Diferentemente do estado, a cidade de São Paulo vai autorizar a volta às aulas no dia 7 de outubro, mas somente para atividades extracurriculares. A retomada total está prevista para o dia 3 de novembro, mas a prefeitura não descartou que só ocorra em 2021.

A reabertura vale para as redes municipal, estadual e privada de ensino que estão na capital paulista. As atividades que podem funcionar em outubro são aquelas de reforço, música e línguas estrangeiras. As instituições de ensino superior podem voltar com as atividades a partir de outubro.