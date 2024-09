Governo de SP anuncia chegada do 1º trem da Linha 17-Ouro até a capital; veja imagens

O governo do Estado de São Paulo anunciou neste domingo, 8, a chegada do primeiro trem da futura Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo. A operação especial do trem foi acompanhada pelo governador Tarcísio de Freitas. A linha conectará o Aeroporto de Congonhas à estação Morumbi da Linha 9-Esmeralda.

“A chegada da primeira composição da Linha 17-Ouro à cidade de São Paulo é motivo de muita celebração, já que materializa nosso trabalho para a otimização da mobilidade urbana e de eficiência de gestão”, afirmou Tarcísio de Freitas.

Fabricada na China, a composição foi transportada de Santos ao Pátio Água Espraiada, na zona sul de São Paulo, em uma operação especial que mobilizou mais de 40 pessoas e oito veículos de grande porte, ocorrendo entre a madrugada de sábado, 7, e domingo, 8.

O percurso de 70 km, que envolveu apoio da concessionária da Rodovia dos Imigrantes e órgãos de tráfego de Diadema e São Paulo, foi realizado durante a madrugada para minimizar o impacto no trânsito.

Agora, o trem passará por um processo de montagem no Pátio Água Espraiada, que pode levar até 30 dias. Em seguida, começam os testes estáticos e dinâmicos nas vias e o comissionamento, que garantirá a certificação de segurança para a operação.

Os trens da Linha 17-Ouro, adquiridos da empresa chinesa BYD, foram fabricados especificamente para esta linha. A primeira composição viajou por 40 dias desde o porto de Zhangjiagang, na China, e a segunda está prevista para ser enviada ainda este ano, com o restante das composições chegando ao Brasil ao longo de 2025.

“A chegada do primeiro trem ao Pátio Água Espraiada representa mais um avanço rumo à operação da Linha 17-Ouro. Começaremos agora o processo de montagem e, em seguida, os testes nas vias já construídas. Este é o primeiro dos 14 trens que operarão a linha, transportando mais de 90 mil passageiros todos os dias, em oito novas estações”, detalhou o Secretário dos Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve.

Como é o primeiro trem da Linha 17-Ouro?

O primeiro veículo da Linha 17-Ouro, assim como as outras 13 composições, possui operação automática (UTO) e utiliza a tecnologia TCMS (Sistema de Controle de Monitoramento de Trens), além de um sistema de sinalização CBTC. Por meio de comunicação via rádio digital, este sistema permite a criação de blocos móveis entre os trens, facilitando maior proximidade entre eles e reduzindo o intervalo de circulação.

Cada composição do monotrilho conta com cinco carros, sendo que os das extremidades possuem 21 assentos cada e os intermediários têm 24 assentos cada, totalizando 114 assentos por trem.

A capacidade total é de 616 passageiros, incluindo assentos prioritários e áreas acessíveis. Os trens oferecem passagem livre entre os vagões, ar-condicionado, iluminação LED, câmeras de vigilância, sistema de detecção e combate a incêndio, e um sistema de comunicação audiovisual que inclui mapa dinâmico da linha e intercomunicador para contato com o Centro de Controle Operacional (CCO).

Os carros do monotrilho têm 3,2 metros de largura, com quatro portas (duas de cada lado) que medem 1,6 metros, respeitando as normas de acessibilidade. As laterais dos veículos são equipadas com janelas panorâmicas que oferecem uma ampla visão do entorno, além de janelas basculantes para ventilação em situações de emergência.

O monotrilho opera sobre uma viga de concreto de 800mm de largura, com tensão nominal de 750 Vcc e atinge uma velocidade de até 80 km/h. Cada composição possui baterias de tração como fonte de energia reserva, garantindo que o trem possa chegar à estação mais próxima em caso de falha no fornecimento de energia, aumentando a segurança dos passageiros.