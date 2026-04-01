Governo avalia medidas para conter alta do gás e querosene de aviação

Combustíveis: governo avalia medidas para conter alta do gás e do QAV
Publicado em 1 de abril de 2026 às 10h34.
Última atualização em 1 de abril de 2026 às 11h14.
O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia novas medidas para conter os impactos da guerra no Oriente Médio sobre combustíveis como o gás de cozinha (GLP) e o querosene de aviação (QAV).
Em entrevista ao SBT News, Ceron disse que a equipe econômica já prepara alternativas para enfrentar a alta de preços, mas ainda não há definição sobre quais ações serão adotadas.
“Nós estamos olhando com atenção, ainda não posso adiantar se vai ter e quais seriam essas medidas”, afirmou.
Segundo Ceron, setores como o GLP e o QAV passaram a exigir atenção adicional diante da escalada do petróleo no cenário internacional.
O Ministério de Minas e Energia considera o gás de cozinha um dos itens mais sensíveis, devido ao impacto direto sobre o custo de vida da população, especialmente nas famílias de menor renda.
A alta do querosene de aviação também preocupa o governo por seus efeitos sobre o preço das passagens aéreas e a cadeia de transporte.
Neste mês, o governo federal anunciou um pacote voltado principalmente ao diesel, incluindo isenção de PIS/Cofins, subvenção econômica a produtores e a criação de imposto de exportação sobre o petróleo.
Outra frente foi o reforço na fiscalização do mercado, com foco em possíveis práticas de preços abusivos.
Agora, a equipe econômica discute a ampliação dessas ações para outros combustíveis, com propostas que serão levadas ao presidente para decisão final.