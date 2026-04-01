Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo avalia medidas para conter alta do gás e querosene de aviação

Ceron diz que governo analisa impacto da guerra no Oriente Médio

Combustíveis: governo avalia medidas para conter alta do gás e do QAV (Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

Combustíveis: governo avalia medidas para conter alta do gás e do QAV (Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 1 de abril de 2026 às 10h34.

Última atualização em 1 de abril de 2026 às 11h14.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, afirmou nesta quarta-feira, 1º, que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia novas medidas para conter os impactos da guerra no Oriente Médio sobre combustíveis como o gás de cozinha (GLP) e o querosene de aviação (QAV).

Em entrevista ao SBT News, Ceron disse que a equipe econômica já prepara alternativas para enfrentar a alta de preços, mas ainda não há definição sobre quais ações serão adotadas.

“Nós estamos olhando com atenção, ainda não posso adiantar se vai ter e quais seriam essas medidas”, afirmou.

Governo avalia impacto em gás e aviação

Segundo Ceron, setores como o GLP e o QAV passaram a exigir atenção adicional diante da escalada do petróleo no cenário internacional.

O Ministério de Minas e Energia considera o gás de cozinha um dos itens mais sensíveis, devido ao impacto direto sobre o custo de vida da população, especialmente nas famílias de menor renda.

A alta do querosene de aviação também preocupa o governo por seus efeitos sobre o preço das passagens aéreas e a cadeia de transporte.

Medidas já adotadas focam no diesel

Neste mês, o governo federal anunciou um pacote voltado principalmente ao diesel, incluindo isenção de PIS/Cofins, subvenção econômica a produtores e a criação de imposto de exportação sobre o petróleo.

Outra frente foi o reforço na fiscalização do mercado, com foco em possíveis práticas de preços abusivos.

Agora, a equipe econômica discute a ampliação dessas ações para outros combustíveis, com propostas que serão levadas ao presidente para decisão final.

Acompanhe tudo sobre:GásAviação

Mais de Brasil

Marília, Viana e Sávio lideram cenário para Senado de Minas, diz AtlasIntel

Ilhabela passa a cobrar taxa de acesso e valores podem chegar a R$ 140

Paraná Pesquisas: no 1º turno, Ciro tem 46,6% e Elmano, 33,9%

AtlasIntel: no 1º turno, Cleitinho tem 32,7% e Pacheco, 28,6%

Mais na Exame

Brasil

Marília, Viana e Sávio lideram cenário para Senado de Minas, diz AtlasIntel

Casual

Lançamentos da HBO Max em abril de 2026: veja os filmes e as séries

Ciência

O lado oculto da Lua: o que os astronautas vão ver na nova missão da Nasa

Inteligência Artificial

Palantir: a empresa que colocou a IA no centro das estratégias militares