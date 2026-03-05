Guerra no Irã e alta do petróleo: o que muda no bolso do brasileiro?

Um conflito a milhares de quilômetros pode pesar no seu bolso e até na dinâmica social da sua cidade. O ataque dos Estados Unidos contra o Irã reacendeu temores de escalada militar, mas o que mobiliza o mercado é outra pergunta: quanto isso pode afetar o preço do petróleo?

O Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo consumido no mundo, é uma rota estratégica. Quando há risco nessa região, o preço do barril sobe quase imediatamente. O mercado antecipa escassez antes mesmo que ela aconteça. E esse movimento não fica restrito às planilhas de traders na Faria Lima ou em Nova York. Ele pode aparecer na bomba de combustível, no supermercado e, dependendo da região do Brasil, até na educação e na segurança pública.

Quando esse choque chega ao país, ele não vem na forma de guerra, mas de preço. Parte dos combustíveis vendidos aqui segue referências internacionais. A principal é o Brent, petróleo extraído no Mar do Norte que funciona como referência global — uma espécie de termômetro do valor do barril. Se o Brent sobe e o dólar também, o impacto em reais é ampliado. Não é preciso faltar combustível para que os preços subam. Basta que o custo internacional aumente.

O primeiro impacto aparece na gasolina, mas o diesel é o canal de transmissão. Em uma economia dependente do transporte rodoviário, aumento no diesel significa frete mais caro. E frete mais caro significa alimentos, produtos e serviços mais caros. A inflação se espalha pela cadeia produtiva.

O gás de cozinha também entra nessa equação. Para famílias de renda mais baixa, ele pesa no orçamento. O choque é regressivo: atinge proporcionalmente mais quem tem menos margem financeira. Se a alta contamina as expectativas, o efeito seguinte pode ser nos juros. Expectativas inflacionárias mais elevadas exigem política monetária mais cautelosa. Juros mais altos significam crédito mais caro e atividade mais fraca.

Mas o petróleo não é apenas inflação. Ele também é renda e orçamento público.

Em regiões cuja economia depende da produção de petróleo ou de receitas de royalties, a alta do barril eleva a arrecadação municipal. O caixa das prefeituras melhora. Investimentos podem acelerar. O problema é que choques de receita nem sempre produzem mudanças estruturais duradouras.

Um estudo de Jeff Chan e Ridwan Karim mostra que aumentos nas receitas de royalties ampliam o gasto municipal em educação. Mais professores, mais salas de aula, mais escolas financiadas pelo município. No entanto, os resultados educacionais não necessariamente melhoram na mesma proporção. Há evidências de piora em indicadores como evasão escolar. Em outras palavras, dinheiro entra rápido, mas instituições mudam devagar. A expansão da oferta não garante qualidade.

A dimensão social aparece também na segurança pública. Um estudo dos professores Rodrigo Soares (Insper) e Danilo Souza (USP) indica que altas nos preços do petróleo estiveram associadas a aumentos nas taxas de homicídio em municípios produtores. Não se trata de uma relação automática, mas de como choques intensos alteram incentivos econômicos e a organização social. Quando o preço internacional sobe, regiões produtoras recebem mais renda e mais royalties. Esse crescimento acelerado pode atrair migração, pressionar serviços públicos e modificar o mercado de trabalho local. Mudanças abruptas tendem a gerar desequilíbrios sociais.

Ao mesmo tempo, o Brasil também importa derivados e sofre pressão inflacionária quando o barril encarece. Em regiões que não produzem petróleo, o efeito pode ser oposto: aumento do custo de vida, perda de poder de compra e aperto no orçamento público. O choque positivo no preço do petróleo redistribui renda entre regiões e setores. Em áreas produtoras, pode haver expansão acelerada; em áreas consumidoras, pressão econômica. Em ambos os casos, a volatilidade pode afetar o ambiente social.

Para o cidadão médio, três indicadores ajudam a entender o que pode vir pela frente: o preço do Brent, a cotação do dólar e os reajustes no diesel. Se esses três se movem de forma persistente, a pressão sobre o custo de vida tende a aparecer nos meses seguintes. E, dependendo de onde se vive, o impacto pode ir além do consumo, atingindo o orçamento municipal e a qualidade dos serviços públicos.

Um conflito distante pode parecer apenas geopolítica. Mas, em uma economia integrada às cadeias globais de energia, ele se transforma em inflação, juros, ajustes fiscais locais e mudanças na dinâmica social. O petróleo não é apenas um insumo energético. Ele é um transmissor de choques globais para dentro da economia brasileira.

E, quase sempre, esses choques não param na bomba de combustível.

Referências:

Chan, Jeff & Karim, Ridwan, 2023. "Oil royalties and the provision of public education in Brazil," Economics of Education Review, Elsevier, vol. 92(C).

Soares, Rodrigo R., and Danilo Souza. "Too much of a good thing: Accelerated growth and crime." Journal of Development Economics 175 (2025): 103499.