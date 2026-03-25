Uso de carvão ganha força no mundo com alta do preço do petróleo

Desde os primeiros ataques dos Estados Unidos ao Irã, o abastecimento e o preço dos combustíveis tornaram-se questões de debate. Com o encarecimento, alguns países passaram a buscar alternativas energéticas, como o carvão.

Na Ásia, os países começaram a aumentar o consumo de carvão para suprir as necessidades energéticas e evitar desabastecimento devido à falta de combustível. A pesquisadora da Zero Carbon Analytics, Amy Kong, explica que a urgência evidencia a necessidade de diversificação das fontes.

A atual crise relacionada ao petróleo e gás no Irã mostra a importância de possuir fontes de energia que não dependam do mercado global de commodities, como o carvão.

O bloqueio do Estreito de Ormuz é o principal culpado pela preocupação dos países asiáticos. Cerca de 80% do volume de petróleo e gás natural liquefeito (GNL) que transitava pela região tinha a Ásia como destino.

Confira o impacto em alguns países.

Coreia do Sul - limite para geração de energia a carvão foi ampliado;

limite para geração de energia a carvão foi ampliado; Tailândia - se prepara para reativar duas usinas que haviam sido desativadas no ano anterior;

se prepara para reativar duas usinas que haviam sido desativadas no ano anterior; Índia - dependente de carvão para geração elétrica, o país utiliza essa fonte como alternativa para o gás de cozinha;

dependente de carvão para geração elétrica, o país utiliza essa fonte como alternativa para o gás de cozinha; Filipinas - país traça planos para intensificar o uso de carvão mais barato, junto com o gás natural local e fontes renováveis;

país traça planos para intensificar o uso de carvão mais barato, junto com o gás natural local e fontes renováveis; Indonésia - revogou uma decisão tomada em 2025 que visava diminuir a produção de carvão nacional.

Em Cuba, a crise é agravada pelas interrupções do fornecimento do petróleo venezuelano após sanções americanas contra o país em janeiro.

Desde então, apagões diários, falta de água, lixo acumulado nas ruas e problemas com transporte se tornaram rotina no país.

Os cubanos tentam contornar a situação por meio da chamada "engenharia da necessidade". Uma das mudanças mais criativas foi a adaptação de um veículo para que ele pudesse rodar com abastecimento de carvão.

Sem transporte público adequado, os donos de veículos buscam formas de utilizar os carros e motos mesmo num cenário sem combustíveis tradicionais.

O Brasil importa petróleo do Irã?

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), nos últimos anos, o Brasil não esteve entre os principais compradores de petróleo do Irã. O país persa é o 28º parceiro comercial em exportações e o 72º em importações.

Ainda assim, os conflitos no país podem impactar o Brasil.

Os principais efeitos têm sido observados no preço do diesel. Aproximadamente 30% do volume consumido no mercado nacional é importado e o conflito entre os Estados Unidos e o Irã afetou diretamente a rota de comercialização e preço do combustível.

Nos últimos dias, os caminhoneiros cogitaram a possibilidade de uma paralisação contra o valor do diesel, mas, por enquanto, a situação foi contornada.