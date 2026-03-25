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Uso de carvão ganha força no mundo com alta do preço do petróleo

Crise gerada pela Guerra do Irã fez com que alguns países buscasses por alternativas para abastecimento

Guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã inflacionou o preço dos combustívies (makhnach/Freepik)

Guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã inflacionou o preço dos combustívies (makhnach/Freepik)

Gabriela Pessanha

Publicado em 25 de março de 2026 às 17h06.

Desde os primeiros ataques dos Estados Unidos ao Irã, o abastecimento e o preço dos combustíveis tornaram-se questões de debate. Com o encarecimento, alguns países passaram a buscar alternativas energéticas, como o carvão.

Na Ásia, os países começaram a aumentar o consumo de carvão para suprir as necessidades energéticas e evitar desabastecimento devido à falta de combustível. A pesquisadora da Zero Carbon Analytics, Amy Kong, explica que a urgência evidencia a necessidade de diversificação das fontes.

A atual crise relacionada ao petróleo e gás no Irã mostra a importância de possuir fontes de energia que não dependam do mercado global de commodities, como o carvão.

O bloqueio do Estreito de Ormuz é o principal culpado pela preocupação dos países asiáticos. Cerca de 80% do volume de petróleo e gás natural liquefeito (GNL) que transitava pela região tinha a Ásia como destino.

Confira o impacto em alguns países. 
  • Coreia do Sul - limite para geração de energia a carvão foi ampliado;
  • Tailândia - se prepara para reativar duas usinas que haviam sido desativadas no ano anterior;
  • Índia - dependente de carvão para geração elétrica, o país utiliza essa fonte como alternativa para o gás de cozinha;
  • Filipinas - país traça planos para intensificar o uso de carvão mais barato, junto com o gás natural local e fontes renováveis;
  • Indonésia - revogou uma decisão tomada em 2025 que visava diminuir a produção de carvão nacional.

Em Cuba, a crise é agravada pelas interrupções do fornecimento do petróleo venezuelano após sanções americanas contra o país em janeiro.

Desde então, apagões diários, falta de água, lixo acumulado nas ruas e problemas com transporte se tornaram rotina no país.

Os cubanos tentam contornar a situação por meio da chamada "engenharia da necessidade". Uma das mudanças mais criativas foi a adaptação de um veículo para que ele pudesse rodar com abastecimento de carvão.

Sem transporte público adequado, os donos de veículos buscam formas de utilizar os carros e motos mesmo num cenário sem combustíveis tradicionais.

O Brasil importa petróleo do Irã?

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), nos últimos anos, o Brasil não esteve entre os principais compradores de petróleo do Irã. O país persa é o 28º parceiro comercial em exportações e o 72º em importações.

Ainda assim, os conflitos no país podem impactar o Brasil.

Os principais efeitos têm sido observados no preço do diesel. Aproximadamente 30% do volume consumido no mercado nacional é importado e o conflito entre os Estados Unidos e o Irã afetou diretamente a rota de comercialização e preço do combustível.

Nos últimos dias, os caminhoneiros cogitaram a possibilidade de uma paralisação contra o valor do diesel, mas, por enquanto, a situação foi contornada.

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