Resultado Espírito Santo: Pazolini e Ferraço vão disputar segundo turno para governador

Candidatos ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço (Divulgação/Instagram)
Repórter de agro e macroeconomia
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20h17.
Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 20h18.
Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador no Espírito Santo, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Com 99,62% das urnas apuradas, Pazolini tem 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo Ferraço registra 34,07%. Helder Salomão (PT) aparece em terceiro lugar, com 15,31%.
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Em 2026, o Espírito Santo teve sete candidatos disputando o cargo de governador:
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:
O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: