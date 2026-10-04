Resultado Espírito Santo: Pazolini e Ferraço vão disputar segundo turno para governador

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador no Espírito Santo, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 99,62% das urnas apuradas, Pazolini tem 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo Ferraço registra 34,07%. Helder Salomão (PT) aparece em terceiro lugar, com 15,31%.

Clique aqui para ver o resultado das eleições 2026 no Brasil em todos os estados

VEJA O RESULTADO COMPL ETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DO ESPÍRITO SANTO

Em 2026, o Espírito Santo teve sete candidatos disputando o cargo de governador: Breno Barcelos (Missão) — 14

Helder Salomão (PT) — 13

Lorenzo Pazolini (Republicanos) — 10

Rafael Demuner (UP) — 80

Ricardo Ferraço (MDB) — 15

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: