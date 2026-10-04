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Resultado Espírito Santo: Pazolini e Ferraço vão disputar segundo turno para governador

Resultado da eleição no Espírito Santo: aos 99,6% de apuração das urnas, Lorenzo Pazolini (Republicanos) lidera para governador com 49,65% dos votos válidos. Em segundo e terceiro lugar estão Ricardo Ferraço (MDB) e Helder Salomão (PT)

Candidatos ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço (Divulgação/Instagram)

Candidatos ao governo do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço (Divulgação/Instagram)

César H. S. Rezende
César H. S. Rezende

Repórter de agro e macroeconomia

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 20h17.

Última atualização em 4 de outubro de 2026 às 20h18.

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Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador no Espírito Santo, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 99,62% das urnas apuradas, Pazolini tem 49,65% dos votos válidos, enquanto Ricardo Ferraço registra 34,07%. Helder Salomão (PT) aparece em terceiro lugar, com 15,31%.

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VEJA O RESULTADO COMPL ETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DO ESPÍRITO SANTO

Em 2026, o Espírito Santo teve sete candidatos disputando o cargo de governador:

  • Breno Barcelos (Missão) — 14
  • Helder Salomão (PT) — 13
  • Lorenzo Pazolini (Republicanos) — 10
  • Rafael Demuner (UP) — 80
  • Ricardo Ferraço (MDB) — 15

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:

Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para:

  • maiores de 16 anos e menores de 18 anos;
  • maiores de 70 anos;
  • analfabetos.
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