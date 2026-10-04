Resultado da eleição no Rio Grande do Norte: Allyson e Cadu de Lula estão no 2º turno

Allyson (União) e Cadu de Lula (PL) vão disputar o segundo turno da eleição para governador em Rio Grande do Norte, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 93,86% das urnas apuradas, Allyson tem 36,69% dos votos válidos, enquanto Cadu de Lula registra 36,31%. Álvaro Dias aparece em terceiro lugar, com 26,79%.

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Quem é Allyson

Allyson Leandro Bezerra Silva, nascido em Mossoró (RN) em 12 de maio de 1992, é engenheiro civil e servidor público. Com trajetória iniciada no movimento sindical dos servidores federais de ensino superior, construiu rápida ascensão ao vencer a eleição para deputado estadual em 2018 e, dois anos depois, desbancar grupos políticos tradicionais e conquistar a prefeitura de Mossoró, segundo maior município do Estado.

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Filiado ao União Brasil, seu discurso combina o apelo do "novo gestor" com uma postura de centro-direita pragmática, pautada em eficiência administrativa e desenvolvimento econômico.

Quem é Cadu de Lula

Carlos Eduardo Xavier, conhecido politicamente pelo nome de urna Cadu de Lula, tem 48 anos e é engenheiro civil natural do Rio de Janeiro (RJ). Construiu sua carreira pública no Rio Grande do Norte, onde atuou como Secretário Estadual da Tributação.

Durante sua gestão à frente da pasta, destacou-se na coordenação da política fiscal e em colegiados nacionais de secretários de fazenda, consolidando-se como um dos principais nomes técnicos do governo estadual.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

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Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo?

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.

Adicionado:

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: