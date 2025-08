Glicowatch: Anvisa proíbe relógio medidor de glicose; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (4), a proibição do Glicowatch, um relógio inteligente destinado ao controle da diabetes e da pressão arterial.

O produto, fabricado pela GWF Negócios Digitais Ltda., teve sua comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso proibidos. A decisão foi tomada após a comprovação de que o produto estava sendo comercializado em plataformas de vendas online, sem a devida eficácia comprovada para a medição de glicose.

Os modelos de smartwatch que prometem controlar a glicose ainda não possuem registro na Anvisa, pois não passaram por estudos clínicos que validem sua funcionalidade.

Monitoramento de glicose

Segundo a agência, a utilização de equipamentos não validados cientificamente pode representar riscos sérios à saúde, especialmente para pessoas que precisam monitorar a glicose de forma constante.

Produtos sem o devido registro sanitário não garantem qualidade, segurança nem eficácia, o que pode acarretar complicações para quem depende dessas medições. A Anvisa alerta sobre os perigos do uso desses equipamentos e orienta que consumidores denunciem produtos irregulares à agência.

A Resolução da Anvisa pode ser consultada no Diário Oficial, onde estão especificados os detalhes da proibição do GlicoWatch e as implicações legais para a empresa responsável.