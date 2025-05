O que é o câncer de esôfago, causa de morte de Pepe Mujica

Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, faleceu nesta terça-feira, 13, aos 89 anos, um ano depois de receber diagnóstico de câncer agressivo de esôfago.

Além do câncer, Mujica enfrentava uma doença autoimune que afetava seus rins e o agravamento do quadro com metástase no fígado.

O ex-líder uruguaio optou por não seguir com tratamentos agressivos, como quimioterapia ou cirurgia, devido à sua idade avançada e fragilidade, preferindo cuidados paliativos para aliviar dores e ansiedade até seu falecimento.

O câncer de esôfago é uma condição caracterizada pela transformação descontrolada das células que revestem o esôfago, o tubo que conecta a garganta ao estômago.

Este tipo de câncer pode ser maligno e se espalhar para outros órgãos, o que se chama metástase.

Os principais tipos são o carcinoma de células escamosas, mais comum na parte superior e média do esôfago, e o adenocarcinoma, que afeta a parte inferior.

Câncer de esôfago: alta letalidade e diagnóstico tardio

O câncer de esôfago é considerado uma das formas mais letais de câncer, especialmente quando diagnosticado em estágios avançados, como ocorreu com Mujica.

A alta mortalidade desse tipo de câncer está associada à dificuldade em detectar a doença precocemente, uma vez que seus sintomas podem ser confundidos com outras condições.

Quando diagnosticado em estágios mais avançados, o câncer de esôfago já pode ter se espalhado para outros órgãos, o que agrava ainda mais o quadro clínico e diminui as opções de tratamento.

No Brasil, o câncer de esôfago é o sexto mais comum entre os homens e o 15º entre as mulheres, excluindo os cânceres de pele não melanoma, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Fatores de risco como tabagismo, consumo excessivo de álcool, obesidade e refluxo gastroesofágico aumentam as chances de desenvolvimento da doença, que, em muitos casos, é detectada apenas em estágios avançados.

Mais comum em homens

Segundo um estudo recente publicado no periódico médico PubMed, os dados sobre a mortalidade por câncer de esôfago entre 2015 e 2019 indicam que, entre os homens, as taxas de mortalidade padronizadas por idade (ASMR) variaram entre 4,01 por 100.000 habitantes na União Europeia (UE-27) e 5,10 no Japão.

Já as taxas femininas de mortalidade foram muito mais baixas, variando entre 0,82 e 0,85 por 100.000 habitantes.

Embora a mortalidade masculina tenha mostrado uma tendência de diminuição na maioria dos países, com uma queda mais acentuada no sul da Europa, alguns países, como Belarus, Finlândia, Grécia e Cuba, apresentaram um aumento nas taxas de mortalidade por CE.

As tendências femininas também apresentaram uma variação significativa: enquanto a América do Norte, América Latina e Australásia mostraram melhorias, na Europa, especialmente na França, Alemanha, Federação Russa e Canadá, a mortalidade feminina por câncer de esôfago registrou uma leve alta.

Tendência de alta para países desenvolvidos

O estudo também revela um aumento na incidência de adenocarcinoma (AC) do esôfago, especialmente em países de alta renda.

Esse tipo de câncer, que afeta a parte inferior do esôfago, tem se tornado mais comum do que o carcinoma de células escamosas (CCE), tradicionalmente o tipo mais prevalente.

Fatores como obesidade, refluxo gastroesofágico e dieta inadequada têm sido apontados como os principais responsáveis por essa mudança na distribuição dos tipos de câncer de esôfago.

Nos países de alta renda, onde o estilo de vida moderno está diretamente relacionado ao aumento da obesidade e problemas gastrointestinais, o câncer de esôfago tem se tornado uma preocupação crescente. No entanto, em nações de baixa e média renda, o CCE ainda continua sendo a forma dominante da doença.

Outras vítimas do câncer de esôfago

Entre as figuras mais conhecidas que faleceram devido ao câncer de esôfago, destacam-se:

1. Humphrey Bogart – ícone do cinema clássico americano, Bogart, conhecido por seus papéis em filmes como Casablanca e O Falcão Maltês, morreu em 1957, aos 57 anos, após lutar contra o câncer de esôfago. Sua morte prematura marcou o fim de uma carreira brilhante no cinema.

2. Sammy Davis Jr. – cantor, dançarino e ator, Sammy Davis Jr. também foi vítima dessa doença. Ele morreu em 1990, aos 64 anos, após uma batalha contra o câncer de esôfago, deixando um legado no mundo da música e do entretenimento.

3. Marcos Paulo – o ator e diretor brasileiro, conhecido por seu trabalho na televisão e no cinema, foi diagnosticado com câncer de esôfago em 2011. Após tratar a doença por algum tempo, ele faleceu em 2012, aos 61 anos. Sua morte deixou um grande vazio no cenário artístico brasileiro.

4. Alfred Bloomingdale – empresário americano e membro de uma das famílias mais influentes dos Estados Unidos, Bloomingdale faleceu em 1982 devido ao câncer de esôfago. Seu nome ficou marcado no mundo dos negócios, especialmente por sua conexão com a fundação da famosa rede de lojas Bloomingdale’s.

Humphrey Bogart: ator morreu vítima de câncer no esôfago (Wikimedia Commons)

5. Jonathan Demme – o renomado diretor de cinema, famoso por filmes como O Silêncio dos Inocentes e Filadélfia, também perdeu a vida para o câncer de esôfago. Ele morreu em 2017, aos 73 anos, deixando um legado cinematográfico que continua a inspirar cineastas até hoje.

6. Alex Higgins – o lendário jogador de sinuca da Irlanda, conhecido por sua personalidade irreverente e habilidades excepcionais nas mesas de bilhar, faleceu em 2010 aos 61 anos. O câncer de esôfago foi a causa de sua morte, encerrando a carreira de um dos maiores nomes do esporte.

7. John Fraser – o ator britânico, que ficou conhecido por seu trabalho no cinema e na televisão, morreu aos 89 anos devido a complicações do câncer de esôfago. Sua morte em 2018 marcou o fim de uma carreira de décadas na indústria do entretenimento.

8. Sônia Ribeiro – a atriz brasileira, que teve uma carreira marcada por sua atuação em diversas novelas e filmes, faleceu em 2017, vítima do câncer de esôfago. Sua morte foi lamentada por muitos que acompanharam sua trajetória no teatro e na TV.