Gilmar Mendes suspende parcialmente decisão sobre Lei do Impeachment

Decisão restringiu à Procuradoria-Geral da República a possibilidade de apresentar pedidos de impeachment contra ministros do Supremo

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 16h08.

Última atualização em 10 de dezembro de 2025 às 16h12.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quarta-feira, 10,  suspender parcialmente a liminar concedida na semana passada que tratava da aplicação da Lei do Impeachment ao afastamento de ministros da Corte.

A suspensão atinge apenas dois pontos da decisão original, que haviam atribuído exclusivamente à Procuradoria-Geral da República (PGR) a competência para apresentar denúncia por crime de responsabilidade contra ministros do STF. Os demais trechos da liminar permanecem válidos.

Além disso, o relator retirou de pauta o julgamento do referendo da liminar, que estava previsto para começar na próxima sexta-feira, 12, em sessão virtual. Gilmar solicitou que a análise aconteça em sessão presencial do Supremo.

Na nova decisão, o ministro levou em conta o avanço das discussões no Senado Federal sobre a aprovação de uma legislação atualizada para disciplinar o processo de impeachment de autoridades.

Segundo ele, o novo texto em debate incorpora elementos da liminar e demonstra um esforço de cooperação entre as instituições, orientado pela prudência, pelo diálogo e pelo respeito às normas constitucionais.

Para Gilmar Mendes, o movimento do Congresso não se limita a cumprir formalmente determinações do Supremo, mas representa "um ato de elevado espírito público, voltado à preservação da integridade do Poder Judiciário e proteção da harmonia entre os Poderes”.

