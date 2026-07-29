Pesquisa Genial/Quaest: Tarcísio tem 41% e Haddad, 26%, no 1º turno em SP

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a corrida eleitoral para o governo de São Paulo, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 29. Em um cenário de primeiro turno, o chefe do Executivo paulista aparece com 41% das intenções de voto.

Em segundo lugar, o ex-ministro da Fazenda do presidente Lula (PT), Fernando Haddad (PT), registra 26% da preferência do eleitorado.

Entre os demais nomes testados, Vera Lúcia (PSTU) tem 3%, enquanto Carlos Machado (PCB) e Vivian Mendes (UP) pontuam com 1% cada um.

O levantamento também indica que os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam 15%, ao passo que os indecisos representam 13% da amostra.

Segundo turno

Em um eventual confronto direto, o governador lidera com 48% das intenções de voto. O cenário mostra uma estabilidade quando comparado ao levantamento de abril, já que Tarcísio oscilou dentro da margem de erro, caindo um ponto percentual.

Por sua vez, Fernando Haddad manteve 32% da preferência na simulação de segundo turno, repetindo exatamente o mesmo desempenho da sondagem anterior.

Neste cenário polarizado, eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 11%, enquanto os indecisos somam 9%.

Rejeição e avaliação do governo

Na análise do potencial de voto dos candidatos, Haddad possui 58% de rejeição entre os paulistas, índice que reflete os eleitores que o conhecem, mas não votariam nele de jeito nenhum.

Já o nome de Tarcísio é rejeitado por 37% dos entrevistados pela pesquisa. Por outro lado, enquanto o republicano é desconhecido para 13% dos entrevistados, Haddad o é apenas para 7%.

A atual gestão do Palácio dos Bandeirantes mantém um saldo majoritariamente positivo. O governo de Tarcísio é aprovado por 55%, enquanto outros 29% desaprovam.

Na avaliação qualitativa, a administração estadual registra 39% de ótimo ou bom, 35% de regular e 20% de ruim ou péssimo.

Raio-X demográfico do eleitorado

O recorte demográfico evidencia uma vantagem expressiva de Tarcísio de Freitas entre o eleitorado evangélico, onde atinge 52% contra apenas 16% do candidato petista. O atual governador também tem forte adesão de intenção de voto entre os homens, liderando o segmento com 50%.

Fernando Haddad, por outro lado, apresenta seu melhor desempenho entre os eleitores com renda domiciliar de até dois salários mínimos, com quem pontua com 32%, assumindo a dianteira numérica sobre o candidato à reeleição, que marca 27%.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.650 eleitores entre 23 a 27 de julho, por meio de entrevistas domiciliares face a face. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos BR-09998/2026 e SP-04846/2026.