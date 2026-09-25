Bet vai ser crime? O que diz a proposta do governo

Bets: em algumas situações, a pena poderá ser aumentada (krisanapong detraphiphat/Getty Images)
Repórter
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20h12.
Além da medida provisória que proíbe as bets no Brasil, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira, 25, o governo enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que criminaliza a atividade no país.
Explorar ou operar "apostas de quota fixa", mesmo quando houver autorização de uma autoridade estrangeira, terá pena prevista de 4 a 6 anos de prisão, além de multa.
O texto também prevê de 2 a 4 anos de reclusão e multa para quem divulgar apostas ou captar apostadores, usar dados pessoais para esse fim, facilitar financeiramente a exploração das apostas ou fornecer aplicações de internet destinadas a esse tipo de atividade.
Em algumas situações, a pena poderá ser aumentada. Isso vale, por exemplo, quando houver uso de dados relacionados ao histórico de apostas ou à saúde, ou de informações de crianças e adolescentes. O mesmo se aplica a plataformas que burlarem mecanismos de verificação de idade ou localização ou forem direcionadas a menores.