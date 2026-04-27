Genial/Quaest: Castro, Benedita e Crivella lideram disputa ao Senado no Rio

Publicado em 27 de abril de 2026 às 08h00.
Última atualização em 27 de abril de 2026 às 08h02.
A deputada federal Benedita da Silva (PT), o ex-governador Cláudio Castro (PL) e o ex-prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) lideram a disputa pelo Senado no Rio de Janeiro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27.
A eleição deste ano prevê duas vagas em disputa para o Senado.
No primeiro cenário estimulado, Castro lidera na soma dos votos, com 12%, seguido por Benedita, com 10%, e Crivella, com 6%, empatado com Felipe Curi (PL). Márcio Canella (União) aparece com 4%, enquanto os demais candidatos pontuam até 3%.
Indecisos e eleitores que declaram voto em branco, nulo ou abstenção somam 52%. Castro também lidera tanto no primeiro quanto no segundo voto.
No segundo cenário, sem nomes como Alessandro Molon (PSB), Pedro Paulo (PSD) e Luciana Boiteux (PSOL), Castro mantém a dianteira na soma total, novamente com 12%. Benedita aparece com 10%, enquanto Crivella e Felipe Curi têm 6% cada. Márcio Canella sobe para 5%.
Indecisos e branco/nulo/não votaria chegam a 55%. Assim como no primeiro cenário, Castro lidera tanto no primeiro quanto no segundo voto.
No terceiro cenário, que não inclui Cláudio Castro — declarado inelegível após condenação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral —, Benedita passa a liderar com 11% na soma dos votos. Crivella aparece com 8%, seguido por Felipe Curi, com 7%, e Márcio Canella, com 6%. Indecisos e votos brancos ou nulos atingem 60%.
A maioria do eleitorado, independentemente do cenário, afirma que pretende votar em branco, nulo ou ainda está indecisa. No primeiro cenário, esses grupos somam 52% na combinação total. No segundo, chegam a 55%. Já no terceiro cenário, atingem 60%.
Sobre a definição do voto, 60% dos entrevistados afirmam que ainda podem mudar de escolha até a eleição, enquanto 39% dizem ter decisão definitiva.
Na taxa de rejeição, medida entre eleitores que conhecem e não votariam, Marcelo Crivella lidera com 62%, seguido por Cláudio Castro, com 55%, e Benedita da Silva, com 49%.
Outros nomes aparecem com índices menores, como Waguinho (39%), Alessandro Molon (31%) e Pedro Paulo (28%). Márcio Canella registra 21%, Felipe Curi, 22%, e Mônica Benício, 19%. Luciana Boiteux tem 17%, enquanto Helio Secco aparece com 13%.
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.200 eleitores do Rio de Janeiro entre os dias 21 e 25 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.