Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Genial/Quaest: Helder Barbalho e Éder Mauro lideram disputa ao Senado no Pará

Levantamento mostra ex-governador com até 24% dos votos totais, mesmo índice de indecisos

Eleições 2026: Ex-governador Helder Barbalho sai na frente

Letícia Cassiano
Colaboradora

Publicado em 27 de abril de 2026 às 10h41.

O ex-governador Helder Barbalho (MDB) e o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL) lideram a disputa pelo Senado no Pará, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 27. A eleição prevê duas vagas em disputa.

No primeiro cenário estimulado, Barbalho aparece na liderança na soma dos votos, com 24%, seguido por Éder Mauro, com 13%, e Zequinha Marinho (Podemos), com 6%. Empatados com Marinho estão Celso Sabino (PDT) e Paulo Rocha (PT). Joaquim Passarinho (PL) e Chicão (União) aparecem com 4%, e Fernando Carneiro (Psol), com 2%.

Indecisos chegam a 24%, e eleitores que declaram voto em branco, nulo ou abstenção somam 12%.

Já no segundo cenário, sem o segundo candidato do PL, Helder Barbalho aparece com 22%, Éder Mauro com 14% e Zequinha Marinho com 8%. Indecisos chegam a 26%, e eleitores que declaram voto em branco, nulo ou abstenção somam 15%.

Sobre a definição do voto, 56% dos entrevistados dizem que ainda podem mudar de escolha até a eleição, enquanto 42% afirmam ter decisão definitiva.

Rejeição dos candidatos

Na taxa de rejeição, medida entre eleitores que conhecem e não votariam, Éder Mauro lidera com 38%, seguido por Helder Barbalho, com 36%. Paulo Rocha aparece com 35%.

Outros nomes têm índices menores, como Zequinha Marinho (30%), Chicão (29%) e Celso Sabino (28%). Joaquim Passarinho registra 25%, enquanto Fernando Carneiro, 20%.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026SenadoParáPesquisas eleitorais

