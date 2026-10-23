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Planeta Atlântida anuncia datas para edição de 2027

Festival será realizado nos dias 29 e 30 de janeiro, no litoral gaúcho, e terá pré-venda de ingressos a partir de 28 de outubro para clientes Banrisul

Planeta Atlântida: edição de 2027 acontece nos dias 29 e 30 de janeiro, com campanha inspirada em música de Armandinho (Nani ArtClub)

Planeta Atlântida: edição de 2027 acontece nos dias 29 e 30 de janeiro, com campanha inspirada em música de Armandinho (Nani ArtClub)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 09h45.

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RESUMO ＋

O festival Planeta Atlântida 2027 acontece nos dias 29 e 30 de janeiro, em Atlântida, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A pré-venda de ingressos começa na quarta-feira, 28, para clientes com cartão Banrisul Mastercard, e segue na quinta-feira, 29, para clientes com cartões Banrisul Visa e Mastercard.

O Planeta Atlântida 2027 já está com data marcada. A próxima edição do festival acontece nos dias 29 e 30 de janeiro, em Atlântida, no litoral norte gaúcho.

O conceito "Pra sempre ou só por um momento" foi escolhido para a edição de 2027. A temática vem de um trecho da música "Outra Noite Que Se Vai" de Armandinho e destaca as lembranças da história do festival no centro da campanha.

"O Planeta se reinventa a cada ano, sempre conectando pessoas, criando memórias e transformando momentos em histórias que ficam para sempre. Celebramos 30 anos de uma trajetória incrível, mas o mais bonito é saber que essa história continua sendo escrita a cada edição, por novas gerações de planetários. Porque o Planeta é muito mais do que dois dias de música", afirmou Caroline Torma, diretora-executiva de Marketing, Negócios TV e Entretenimento do Grupo RBS, que lidera o festival desde 2022.

"É feito de encontros, emoções e lembranças que nos acompanham pela vida inteira. Os 30 anos foram mágicos, mas o Planeta é infinito. E é isso que queremos celebrar em 2027", concluiu Caroline.

Quando começa a venda de ingressos do Planeta Atlântida?

A pré-venda de ingressos está marcada para a próxima semana:

  • Quarta-feira, 28: clientes com cartão de crédito Banrisul Mastercard.
  • Quinta-feira, 29: clientes com cartões de crédito Banrisul Visa e Mastercard.

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Quando será o Planeta Atlântida?

A edição de 2027 do Festival Planeta Atlântida acontece nos dias 29 e 30 de janeiro.

Os patrocinadores masters de 2027 serão Renner, Banrisul, Coca-Cola, PUCRS e Budweiser. A expectativa é que o festival supere o recorde de comercialização de 2026, que somou 39 marcas parceiras, seis a mais do que no ano anterior.

'Perguntas frequentes'

Quando será o Planeta Atlântida 2027? ＋

O Planeta Atlântida 2027 será realizado nos dias 29 e 30 de janeiro, em Atlântida, no litoral norte gaúcho.

Quando começa a pré-venda de ingressos do Planeta Atlântida 2027? ＋

A pré-venda começa na quarta-feira, 28, para clientes com cartão de crédito Banrisul Mastercard. Na quinta-feira, 29, a venda será aberta para clientes com cartões de crédito Banrisul Visa e Mastercard.

Qual é o conceito do Planeta Atlântida 2027? ＋

O conceito da edição de 2027 é “Pra sempre ou só por um momento”, trecho da música “Outra Noite Que Se Vai”, de Armandinho. A campanha destaca as lembranças construídas ao longo da história do festival.

Quais marcas patrocinam o Planeta Atlântida 2027? ＋

Os patrocinadores masters do Planeta Atlântida 2027 serão Renner, Banrisul, Coca-Cola, PUCRS e Budweiser.

Quantas marcas participaram do Planeta Atlântida em 2026? ＋

O Planeta Atlântida somou 39 marcas parceiras em 2026, recorde de comercialização e seis marcas a mais do que no ano anterior. A expectativa é que a edição de 2027 supere esse resultado.

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