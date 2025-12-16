Genial/Quaes: Flávio leva vantagem sobre nomes da direita no 1º turno

Lula e Flávio: senador aparece com o segundo maior número de votos no primeiro turno, atrás do atual presidente Lula (Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 17h46.
No cenário de primeiro turno das eleições de 2026, estimulado pela pesquisa Genial/Quaest, o senador Flávio Bolsonaro (PL) é o nome da direita com mais chances de avançar para o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Flávio Bolsonaro anunciou no início do mês que é o escolhido pelo pai Jair Bolsonaro como o candidato do ex-presidente para as eleições 2026.
Segundo a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, Flávio Bolsonaro possui entre 21% e 27% das intenções de voto no primeiro turno.
Quando disputa contra Lula e Ratinho Júnior (PSD), por exemplo, Flávio recebe 23% dos votos, enquanto Ratinho aparece com 13% e Lula, 39%.
Flávio Bolsonaro mantém o percentual de intenção de votos mesmo quando Tarcísio de Freitas (Republicanos) entra na corrida eleitoral. De acordo com o levantamento, o governador de São Paulo aparece com 10% dos votos.
No terceiro cenário, Flávio Bolsonaro recebe 26% dos votos e Lula, 39%, enquanto Romeu Zema (Novo) aparece com 6%.
A maior vantagem de Flávio Bolsonaro é registrada em cenário em que Ronaldo Caiado (União) está na disputa. O governador do Goiás tem 4% dos votos, Flávio contabiliza 27% e Lula aparece com 39%.
No quadro estimulado com Zema, Caiado e Ratinho Júnior, os nomes pontuam com 4%, 3% e 11%, respectivamente. Já Flávio Bolsonaro recebe 23% dos votos e o presidente Lula sai na frente com 37%.
Quando Ciro Gomes (PSDB) entra na disputa, o ex-governador do Ceará foi apontado por 8% dos entrevistados. Lula ainda lidera, com 34%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece em segundo, com 21% e Ratinho Júnior, com 12%. Romeu Zema recebe 4% das intenções de voto, enquanto Caiado ganha 2%.
A pesquisa também testou cenários com os nomes de Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã), que tiveram menos de 3% em todas as disputas hipotéticas.
A pesquisa Genial/Quaest foi feita com base em 2.004 entrevistas de brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.