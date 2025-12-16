Genial/Quaes: Flávio leva vantagem sobre nomes da direita no 1º turno

No cenário de primeiro turno das eleições de 2026, estimulado pela pesquisa Genial/Quaest, o senador Flávio Bolsonaro (PL) é o nome da direita com mais chances de avançar para o segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Flávio Bolsonaro anunciou no início do mês que é o escolhido pelo pai Jair Bolsonaro como o candidato do ex-presidente para as eleições 2026.

Segundo a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 16, Flávio Bolsonaro possui entre 21% e 27% das intenções de voto no primeiro turno.

Quando disputa contra Lula e Ratinho Júnior (PSD), por exemplo, Flávio recebe 23% dos votos, enquanto Ratinho aparece com 13% e Lula, 39%.

Flávio Bolsonaro mantém o percentual de intenção de votos mesmo quando Tarcísio de Freitas (Republicanos) entra na corrida eleitoral. De acordo com o levantamento, o governador de São Paulo aparece com 10% dos votos.

No terceiro cenário, Flávio Bolsonaro recebe 26% dos votos e Lula, 39%, enquanto Romeu Zema (Novo) aparece com 6%.

A maior vantagem de Flávio Bolsonaro é registrada em cenário em que Ronaldo Caiado (União) está na disputa. O governador do Goiás tem 4% dos votos, Flávio contabiliza 27% e Lula aparece com 39%.

No quadro estimulado com Zema, Caiado e Ratinho Júnior, os nomes pontuam com 4%, 3% e 11%, respectivamente. Já Flávio Bolsonaro recebe 23% dos votos e o presidente Lula sai na frente com 37%.

Quando Ciro Gomes (PSDB) entra na disputa, o ex-governador do Ceará foi apontado por 8% dos entrevistados. Lula ainda lidera, com 34%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece em segundo, com 21% e Ratinho Júnior, com 12%. Romeu Zema recebe 4% das intenções de voto, enquanto Caiado ganha 2%.

A pesquisa também testou cenários com os nomes de Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã), que tiveram menos de 3% em todas as disputas hipotéticas.

A pesquisa Genial/Quaest foi feita com base em 2.004 entrevistas de brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.