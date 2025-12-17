Ganhem os cargos que vão disputar, diz Lula a ministros sobre eleições

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu, nesta quarta-feira, 17, que os ministros que decidirem deixar o governo para disputar cargos nas eleições de 2026 vençam as disputas.

"Por favor, ganhem os cargos que vão disputar. Não percam", disse o petista durante a última reunião ministerial do ano.

Lula afirmou que os ministros culpam o povo e a base política pelo desejo de deixar o governo e disputar o pleito, mesmo contra a vontade dele.

"É sempre assim. Quando você tira um ministro, ele chora. Quando você não quer tirá-lo e ele quer sair, encontra todos os argumentos necessários e joga a responsabilidade no povo", afirmou.

O presidente ressaltou que o Brasil vive um momento econômico ímpar, com a aprovação de projetos importantes, como a isenção do imposto de renda e as mudanças na política tributária.

"Tudo isso aconteceu pela capacidade de diálogo e articulação de vocês [ministros]. Comentei com o Trump que é menos doloroso conversar do que fazer uma guerra", disse.

Brasileiro escolherá o futuro do país em 2026, diz Lula

Lula também mencionou que o governo entregou muito, mas que isso não se refletiu em ganho de popularidade nas pesquisas de avaliação devido à polarização do país.

"Estamos em um momento amplamente favorável, e isso não aparece com a força que deveria nas pesquisas porque o país está polarizado. É como se fosse Corinthians e Palmeiras, Ceará e Fortaleza, Grêmio e Inter, Flamengo e Vasco. Ninguém muda de posição sem ser em momentos extremos", comentou.

O petista afirmou ainda que, no próximo ano, o povo brasileiro escolherá "qual país quer" e cobrou dos ministros que façam com que a população saiba de tudo o que o governo realizou.

"O ano eleitoral será o ano da verdade. Precisamos mostrar quem é quem neste país, quem faz o quê. Mostrar o que acontecia antes e o que aconteceu depois que chegamos ao governo. Temos que fazer com que o povo saiba o que aconteceu neste país. Tenho a impressão de que o povo não sabe", concluiu.

Esse ajuste mantém o conteúdo original, mas oferece uma estrutura mais fluida e um tom um pouco mais formal em alguns pontos.