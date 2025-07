USP vai encerrar atividades da Escola Politécnica no litoral de São Paulo

A Universidade de São Paulo (USP) vai encerrar as atividades da Escola Politécnica (Poli) em Santos, no litoral paulista. A decisão inclui a transferência de todos os funcionários, um laboratório de pesquisa e as operações administrativas para o campus da capital.

O curso de Engenharia do Petróleo, que funcionava no local, já havia sido transferido para São Paulo em 2021 a pedido dos próprios alunos, segundo a universidade.

Com a mudança, a Poli deixa de operar na Baixada Santista, onde ocupava o prédio histórico do antigo Grupo Escolar Cesário Bastos, tombado como patrimônio.

A decisão, segundo a instituição, foi tomada apenas no fim de 2024, após o esgotamento de estudos sobre alternativas de uso para o espaço. A Reitoria da USP ainda avalia o destino do imóvel.

Além das atividades acadêmicas, o Laboratório de Integrações Tecnológicas em Análises de Rochas e Fluidos (InTRA) também será deslocado. A unidade conta com um pesquisador e dois técnicos, com projeto ativo até 2026. A Poli afirma que o plano de transição será desenvolvido ao longo desse período.

Um grupo de sete servidores entrou na Justiça para permanecer em Santos, alegando que a CLT proíbe a transferência compulsória em caso de mudança de domicílio ou prejuízo ao trabalhador.

Em decisão inicial, o juiz que analisa o caso negou o pedido de liminar dos servidores. Para ele, o contrato não previa local fixo de trabalho e a extinção do curso justifica a transferência.

Ao jornal O Estado de São Paulo, a universidade afirmou ter feito reuniões com os funcionários para discutir a mudança e garantir um período de adaptação.