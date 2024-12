A Universidade de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira, 12, o Centro de Pesquisa e Inovação em Clima e Sustentabilidade, chamado USPproClima. A área focará em áreas de pesquisas como prevenção de desastres climáticos, gestão de resíduos sólidos, geração de energias renováveis, gerenciamento de carbono e soluções baseadas na natureza.

Dessa forma, a USP busca incentivar as tecnologias sobre energias fotovoltaicas e biodigestores, sistema que utiliza resíduos orgânicos para gerar energia. Segundo o reitor da Universidade, a urgência sobre as mudanças climáticas movimentou mais ações na instituição. “A questão do clima foi um tema levantado na reunião mais recente do Conselho Consultivo da USP. A Universidade dispõe de vários grupos de pesquisa e de pesquisadores que atuam nessa área”, explica Carlos Gilberto Carlotti.

Izabella Teixeira, ex-ministra de Meio Ambiente, foi eleita como uma das conselheiras do USPproClima, além de outros especialistas e pesquisadores sobre inovação ambiental e climática.

Investimento de R$ 5 milhões

Também foi anunciado que o projeto contará com investimento de R$ 5 milhões da Ambipar, companhia de soluções ambientais, ao longo dos próximos cinco anos. O plano inclui incentivar o desenvolvimento de tecnologias e estudos inovadores que atendam as demandas do mercado ambiental.

Além disso, a Ambipar pretende apoiar a USP na meta de se tornar carbono neutro até 2025, o que a tornaria uma das primeiras universidades no mundo com esse título.

Para Gabriel Estevam, diretor corporativo de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ambipar, a parceria entre a empresa e a USP tem um papel fundamental na conexão entre as necessidades práticas do mercado ambiental e as pesquisas acadêmicas. "A ideia é criar um ecossistema de inovação ágil e eficiente, que promova o desenvolvimento econômico, a competitividade tecnológica e, claro, a sustentabilidade", afirmou Estevam.

Patrícia Iglecias, coordenadora do USPproClima, reforçou a importância da colaboração entre a Ambipar e uma universidade de renome como a USP. "Unir as expertises da Ambipar, uma empresa pioneira em soluções ambientais, e da USP, uma das melhores universidades do mundo, é um passo importante para impulsionar a inovação em prol do meio ambiente e da sociedade", destacou.

A sede do centro de pesquisa será no campus da USP no Butantã, zona oeste de São Paulo.