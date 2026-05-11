Futura/Apex: Lula e Flávio Bolsonaro aparecem em empate técnico no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados na disputa presidencial de 2026, segundo pesquisa da Futura Inteligência em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta segunda-feira, 11.

No primeiro cenário estimulado, Lula registra 38,3% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 36,1%. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os dois estão em empate técnico na liderança da corrida presidencial.

Atrás da dupla, Ciro Gomes (PSDB) aparece com 4,4%, empatado numericamente com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), também com 4,4%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), soma 3,6%, enquanto Renan Santos (Missão) registra 1,5% e o escritor Augusto Cury (Avante), 1,4%. Cabo Daciolo aparece com 0,6% e Aldo Rebelo (DC), com 0,1%.

Brancos, nulos e eleitores indecisos somam 9,6% no primeiro cenário.

No segundo cenário testado, sem Ciro Gomes e Romeu Zema, Lula marca 38,1% e Flávio Bolsonaro chega a 37,4%, mantendo o empate técnico. Ronaldo Caiado aparece com 5,7%, enquanto os votos em branco, nulos e indecisos somam 12,9%.

Já em um terceiro cenário, sem Lula na disputa, Flávio Bolsonaro lidera com 35,9%. O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece na segunda colocação, com 17,1%, seguido por Ciro Gomes, com 11,5%.

Nesse cenário, Romeu Zema registra 4,4%, Ronaldo Caiado soma 4,2% e Augusto Cury aparece com 2,2%. Renan Santos marca 2%, Cabo Daciolo registra 1,7% e Aldo Rebelo soma 0,9%.

Os entrevistados que afirmam votar em branco, nulo ou que não sabem em quem votar chegam a 20% no cenário sem Lula.

Lula e Flávio lideram espontânea

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula lidera com 34,9% das citações, seguido por Flávio Bolsonaro, com 27,8%.

O percentual de indecisos permanece elevado. Os entrevistados que afirmam não saber em quem votar somam 20,8% na espontânea.

Brancos e nulos representam 6,8%, enquanto outros candidatos citados somam 4,5%. Romeu Zema aparece com 2%, seguido por Ronaldo Caiado, com 1,9%, e Renan Santos, com 0,8%.

Augusto Cury e Ciro Gomes registram 0,2% cada. Cabo Daciolo e Fernando Haddad aparecem com 0,1%, enquanto Aldo Rebelo não pontua.

A pesquisa também mediu o grau de consolidação do voto do eleitorado. Segundo o levantamento, 57% afirmam que já têm certeza do candidato em que pretendem votar. Outros 25,7% dizem ainda estar indecisos.

Já os entrevistados que afirmam ter preferência, mas admitem possibilidade de mudança, representam 6,9%. Os que dizem não pretender votar ou anularem o voto somam 5,4%, enquanto 4,9% não responderam.

Rejeição mantém Lula e Flávio Bolsonaro na liderança

O levantamento também mediu a rejeição aos possíveis candidatos à Presidência em 2026.

Lula lidera o índice de rejeição. Ao todo, 47,4% afirmam que não votariam no petista em hipótese alguma.

Flávio Bolsonaro aparece em seguida, com 43,8%. Fernando Haddad registra 31,9%, enquanto Ciro Gomes soma 17,9%.

Romeu Zema aparece com 17,3% de rejeição, seguido por Cabo Daciolo, com 15,9%, e Ronaldo Caiado, com 15,3%. Renan Santos registra 13,2%, enquanto Aldo Rebelo soma 11,7% e Augusto Cury aparece com 11,2%.

Os entrevistados que afirmam rejeitar todos os candidatos representam 2%, enquanto 1,2% dizem não rejeitar nenhum dos nomes apresentados.

A pesquisa Futura Inteligência/Apex ouviu 2.000 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 4 e 8 de maio de 2026, por meio de entrevistas telefônicas assistidas por computador, método conhecido como CATI. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, índice de confiança de 95% e está registrado sob o número BR-03678/2026.