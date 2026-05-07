Futura/Apex: Flávio Bolsonaro tem 51,4% e Lula, 21,2%, no 1º turno em SC

O Senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), lidera com folga em Santa Catarina, segundo a pesquisa realizada pelo instituto Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta quinta-feira, 6.

No cenário estimulado de primeiro turno, Flávio Bolsonaro aparece com 51,4% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 21,2%.

Votos brancos e nulos registram 9%, e 4% se dizem indecisos. Outros nomes pontuam abaixo de 6%, como Romeu Zema (Novo), com 5,9%, e Ronaldo Caiado (PSD), com 3,5%.

No estado, Renan Santos (Missão) marcou 2%. Cabo Daciolo (Mobiliza) ficou com 1,5%. O psiquiatra Augusto Cury (Avante), recebeu 1,4% das intenções de voto. Aldo Rebelo (DC) fecha a lista com 0,3%.

Em um segundo cenário de primeiro turno, sem Romeu Zema, Flávio Bolsonaro tem 52,9% e Lula, 21,7%, com 8,7% de branco/nulo e 3,3% de indecisos. Neste cenário, Caiado recebeu 5,6% das intenções de voto.

Na pesquisa espontânea, Flávio Bolsonaro lidera com 36,5%, seguido por Lula, com 19,6%. Os indecisos somam 25,3%, enquanto 7% afirmam votar em branco, nulo ou ninguém.

Segundo turno e avaliação

Nos possíveis cenários de segundo turno, Lula perde dos três potenciais candidatos da oposição.

Flávio Bolsonaro vence Lula por 64,9% a 24,3%. Já Romeu Zema derrota o presidente por 56,8% a 23,7%, enquanto Ronaldo Caiado aparece com 52,4%, ante 23,6% de Lula.

A rejeição também dos pré-candidatos também foi medida. Dos entrevistados, 70,3% dizem não votar em Lula em hipótese alguma, enquanto 29,4% afirmam o mesmo sobre Flávio Bolsonaro. Além disso, 1,9% do eleitorado catarinense afirma não rejeitar nenhum deles, e 1,1% rejeita todos.

Na avaliação do governo federal, 71,6% desaprovam a gestão de Lula, ante 24,9% que aprovam. Na questão qualitativa, 63,2% classificam o governo como ruim ou péssimo, 21,3% como ótimo ou bom e 14,9% como regular.

Já no âmbito estadual, a gestão do governador Jorginho Mello (PL) tem aprovação de 77,9% e reprovação de 18,5%. A avaliação qualitativa mostra que 69,7% dos catarinenses considera a gestão ótima ou boa, 17,3% regular e 11,2% ruim ou péssima.

STF e polarização

O levantamento também investigou temas institucionais. Questionados sobre o impeachment de ministros do STF, 71,8% se dizem a favor, 17,7% contra e 10,5% não souberam responder.

Sobre a percepção política do país, 39,7% afirmam estar cansados da polarização nacional, enquanto 37,1% dizem estar do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e 13,4% do lado de Lula. Dos entrevistados, 6,1% afirmam que o país não está dividido.

A pesquisa ouviu 800 eleitores catarinenses entre os dias 24 e 25 de abril de 2026, em 160 cidades, com margem de erro de 3,5 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-01971/2026.