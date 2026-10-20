Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Real Time Big Data: Aziz tem 46% e Maria do Carmo, 41%, no 2º turno no Amazonas

96% afirmam que o voto está definido. Entre os eleitores de Maria do Carmo, 94% não mudariam de jeito nenhum, índice que atinge 82% entre a base de Aziz

Amazonas: Omar Aziz lidera com alta rejeição e incerteza de eleitorado

Amazonas: Omar Aziz lidera com alta rejeição e incerteza de eleitorado

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 10h14.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Omar Aziz (PSD) aparece com 46% das intenções de voto no segundo turno para o governo do Amazonas, contra 41% da Professora Maria do Carmo (PL), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Nos votos válidos, Aziz registra 53%, ante 47% da adversária. Apesar da liderança, o candidato do PSD apresenta maior rejeição, de 40%, contra 28% de Maria do Carmo. O levantamento também aponta que 96% dos eleitores afirmam ter o voto definido.

Omar Aziz (PSD) lidera por pouco o segundo turno da disputa pelo governo do Amazonas, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. No cenário estimulado, o candidato registra 46% das intenções de voto, enquanto a Professora Maria do Carmo (PL) pontua com 41%.

Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, a vantagem consolida o candidato do PSD à frente do cenário, sem empate técnico. Os votos brancos e nulos somam 11%, e os indecisos representam 2%.

Quando a pesquisa considera apenas os votos válidos, Omar Aziz alcança 53%, ante 47% da Professora Maria do Carmo. Este recorte exclui os votos brancos, nulos e indecisos, simulando a totalização oficial adotada pela Justiça Eleitoral no dia do pleito.

Na pesquisa espontânea, modelo em que os nomes não são previamente apresentados aos entrevistados, Aziz lidera com 44% das menções. Maria do Carmo aparece com 40%. Nesse cenário, os votos brancos e nulos marcam 11%, enquanto 5% não souberam ou não quiseram responder.

Rejeição e definição de voto

Apesar da liderança, Omar Aziz é rejeitado por 40% do eleitorado, frente a 28% da Professora Maria do Carmo. A pesquisa mostra ainda que 20% afirmam rejeitar ambos os nomes na disputa, e 12% dizem não rejeitar nenhum dos postulantes ao governo do Estado.

A definição do voto na reta final apresenta altos índices de cristalização, com 96% afirmando que o voto está definido. Entre os eleitores de Maria do Carmo, 94% não mudariam de jeito nenhum, índice que atinge 82% entre a base de Aziz. Apenas 4% do eleitorado geral admite a possibilidade de trocar de candidato.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo AM-03112/2026.

Perguntas frequentes

Quem lidera a pesquisa para governador do Amazonas? ＋

Omar Aziz (PSD) lidera a pesquisa Real Time Big Data com 46% das intenções de voto no segundo turno, contra 41% da Professora Maria do Carmo (PL). A diferença entre os candidatos é de cinco pontos percentuais, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Omar Aziz e Maria do Carmo estão tecnicamente empatados? ＋

Não. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os intervalos de intenção de voto dos dois candidatos não se sobrepõem. Omar Aziz registra 46%, enquanto Maria do Carmo tem 41%.

Qual é o resultado da pesquisa considerando apenas os votos válidos? ＋

Omar Aziz aparece com 53% dos votos válidos, enquanto a Professora Maria do Carmo registra 47%. Nesse cálculo, são excluídos os votos brancos, nulos e as respostas dos indecisos, seguindo o critério de apuração adotado pela Justiça Eleitoral.

Qual é o resultado da pesquisa espontânea no Amazonas? ＋

Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados não recebem previamente os nomes dos candidatos, Omar Aziz registra 44% das intenções de voto, contra 40% de Maria do Carmo. Brancos e nulos somam 11%, enquanto 5% não souberam ou não responderam.

Qual candidato tem maior rejeição no segundo turno do Amazonas? ＋

Omar Aziz apresenta rejeição de 40% dos entrevistados, contra 28% da Professora Maria do Carmo. Outros 20% afirmam rejeitar ambos os candidatos, enquanto 12% dizem não rejeitar nenhum deles.

Quantos eleitores já decidiram o voto no Amazonas? ＋

Segundo a pesquisa, 96% dos eleitores afirmam ter o voto definido. Entre os apoiadores de Maria do Carmo, 94% dizem que não mudariam a escolha de forma alguma. Entre os eleitores de Omar Aziz, esse percentual é de 82%. Outros 4% do eleitorado geral admitem a possibilidade de mudar de candidato.

Qual é a margem de erro da pesquisa Real Time Big Data no Amazonas? ＋

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de entrevistas.

Qual é o registro da pesquisa eleitoral no TSE? ＋

A pesquisa Real Time Big Data sobre o segundo turno para o governo do Amazonas está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-03112/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisAmazonas

Mais de Brasil

Eleitores não podem ser presos a partir desta terça; veja as exceções

Real Time Big Data: Celina tem 53% e Grass, 37%, no 2º turno no Distrito Federal

Chuva forte e frio: temporais voltam ao Sul e Sudeste nesta semana

Real Time Big Data: Allyson tem 45% e Cadu, 42%, no 2º turno no Rio Grande do Norte

Mais na Exame

Pop

Que horas começa o 'MasterChef Profissionais' nesta terça, 20? Veja horário e onde assistir hoje

ExameLab

O que cozinhar hoje? Como usar IA para transformar a foto da geladeira em receita

Um conteúdo Bússola

Black Friday: onde o varejo perde vendas mesmo com descontos agressivos

Brasil

Eleitores não podem ser presos a partir desta terça; veja as exceções