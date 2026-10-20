RESUMO ＋ Omar Aziz (PSD) aparece com 46% das intenções de voto no segundo turno para o governo do Amazonas, contra 41% da Professora Maria do Carmo (PL), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. Nos votos válidos, Aziz registra 53%, ante 47% da adversária. Apesar da liderança, o candidato do PSD apresenta maior rejeição, de 40%, contra 28% de Maria do Carmo. O levantamento também aponta que 96% dos eleitores afirmam ter o voto definido.

Omar Aziz (PSD) lidera por pouco o segundo turno da disputa pelo governo do Amazonas, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 20. No cenário estimulado, o candidato registra 46% das intenções de voto, enquanto a Professora Maria do Carmo (PL) pontua com 41%.

Considerando a margem de erro de 2 pontos percentuais, a vantagem consolida o candidato do PSD à frente do cenário, sem empate técnico. Os votos brancos e nulos somam 11%, e os indecisos representam 2%.

Quando a pesquisa considera apenas os votos válidos, Omar Aziz alcança 53%, ante 47% da Professora Maria do Carmo. Este recorte exclui os votos brancos, nulos e indecisos, simulando a totalização oficial adotada pela Justiça Eleitoral no dia do pleito.

Na pesquisa espontânea, modelo em que os nomes não são previamente apresentados aos entrevistados, Aziz lidera com 44% das menções. Maria do Carmo aparece com 40%. Nesse cenário, os votos brancos e nulos marcam 11%, enquanto 5% não souberam ou não quiseram responder.

Rejeição e definição de voto

Apesar da liderança, Omar Aziz é rejeitado por 40% do eleitorado, frente a 28% da Professora Maria do Carmo. A pesquisa mostra ainda que 20% afirmam rejeitar ambos os nomes na disputa, e 12% dizem não rejeitar nenhum dos postulantes ao governo do Estado.

A definição do voto na reta final apresenta altos índices de cristalização, com 96% afirmando que o voto está definido. Entre os eleitores de Maria do Carmo, 94% não mudariam de jeito nenhum, índice que atinge 82% entre a base de Aziz. Apenas 4% do eleitorado geral admite a possibilidade de trocar de candidato.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 15 e 19 de outubro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo AM-03112/2026.