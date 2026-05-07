Futura/Apex: Flávio Bolsonaro tem 37,8% e Lula, 34,8%, em 1º turno em SP

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecem praticamente empatados em São Paulo, segundo pesquisa realizada pela Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta quinta-feira, 7.

No cenário estimulado de primeiro turno, Flávio Bolsonaro aparece com 37,8% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) soma 34,8%.

Votos brancos e nulos registram 9,9%, e 5,2% se dizem indecisos. Outros nomes pontuam abaixo de 4%, como Renan Santos (Missão), com 3,6%, e Romeu Zema (Novo), com 3,5%.

No estado, Ronaldo Caiado (PSD) marcou 1,8%. O psiquiatra Augusto Cury (Avante) e Cabo Daciolo (Mobiliza) ficaram com 1,2% cada. Aldo Rebelo (DC) fecha a lista com 1%.

Em um segundo cenário de primeiro turno, sem Romeu Zema, Flávio Bolsonaro tem 37,5% e Lula, 33,6%, com 10,8% de branco/nulo e 4,7% de indecisos. Neste cenário, Ronaldo Caiado recebeu 4,6% das intenções de voto.

Na pesquisa espontânea, Lula lidera com 30,6%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 24,3%. Os indecisos somam 24,5%, enquanto 10,4% afirmam votar em branco, nulo ou ninguém.

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores paulistas entre os dias 27 e 29 de abril de 2026, em 241 cidades, com margem de erro de 2,8 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O estudo foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00576/2026.

Segundo turno e avaliação

Nos possíveis cenários de segundo turno, Lula perde dos três potenciais candidatos da oposição.

Flávio Bolsonaro vence Lula por 46,7% a 39,4%. Já Romeu Zema derrota o presidente por 42% a 39%, enquanto Ronaldo Caiado aparece com 41,1%, ante 38,6% de Lula, configurando empate técnico em ambas as simulações.

A rejeição dos pré-candidatos também foi medida. Dos entrevistados, 53,1% dizem não votar em Lula em hipótese alguma, enquanto 43,4% afirmam o mesmo sobre Flávio Bolsonaro. Além disso, 2,3% do eleitorado paulista afirma não rejeitar nenhum deles, e 3,4% rejeita todos.

Na avaliação do governo federal, 54,8% desaprovam a gestão de Lula, ante 41,5% que aprovam. Na questão qualitativa, 45,7% classificam o governo como ruim ou péssimo, 32,9% como ótimo ou bom e 20,4% como regular.

Já no âmbito estadual, a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem aprovação de 64,4% e reprovação de 30%. A avaliação qualitativa mostra que 50,1% dos paulistas consideram a gestão ótima ou boa, 26,5% regular e 20,6% ruim ou péssima.

O levantamento também investigou temas institucionais. Questionados sobre o impeachment de ministros do STF, 61,5% se dizem a favor, 24,4% contra e 14,1% não souberam responder.

Sobre a percepção política do país, 41,2% afirmam estar cansados da polarização nacional, enquanto 26,5% dizem estar do lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e 21,6% do lado de Lula. Dos entrevistados, 6,8% afirmam que o país não está dividido.