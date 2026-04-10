Futura/Apex: Flávio Bolsonaro tem 40,9% e Lula, 34,1%, em 1º turno no RS

O pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) aparece na frente na disputa pela Presidência da República no Rio Grande do Sul, segundo a pesquisa realizada pelo instituto Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta sexta-feira, 10.

Em um dos cenários de primeiro turno, o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu 40,9% das intenções de voto.

Logo atrás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 34,1%. Em terceiro lugar aparece o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4,7% das intenções de voto. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apareceu com 3,3%.

Esta simulação também mostra o fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), que ficou com 1,2% das intenções de voto. Encerrando a lista, o ex-ministro Aldo Rebelo (DC), ficou com uma fatia de 0,2% do eleitorado gaúcho.

Votos brancos e nulos somaram 8,7%, e os que não souberam ou não quiseram responder chegaram a 6,9%.

Em um segundo cenário sugerido, entra o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), e sai o nome de Zema.

Nesta situação, Flávio segue na frente, com 36,4% dos votos, seguido de Lula, com 27,7%. Leite, que recebeu 20,4% das intenções de voto, aparece em terceiro lugar, mostrando uma pequena migração de votos petistas e bolsonaristas para o governador do estado.

O levantamento foi realizado nos dias 1 e 7 de abril de 2026, com 800 entrevistas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os códigos BR-07873/2026 e RS-05216/2026.

Segundo turno

A pesquisa também simulou quatro cenários de segundo turno. Em todos eles está o nome do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que aparece em desvantagem contra todos os potenciais candidatos. As margens apertadas sugerem um cenário polarizado entre os campos progressista e conservador.

Em um embate direto com Flávio, Lula recebeu 39,3% das intenções de voto, enquanto o pré-candidato do PL ficou com 50,1%. Votos brancos e nulos somaram 9,1% e 1,5% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder.

Entre Lula e Caiado, a margem fica mais apertada, ficando, inclusive, dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Nesta simulação, Caiado apareceu na frente com 41,4%, e Lula com 39,3%. Os votos brancos e nulos chegaram a 16,8% e 2,4% não souberam ou não quiseram responder.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, a diferença pequena se mantém. Zema ficou na frente com 41,9%, seguido de Lula com 40,9%. Nesta simulação, 13,9% dos entrevistados votaram branco ou nulo, e 3,3% se mostraram indecisos.

Já contra Leite essa distância se acentua. O governador do estado gaúcho levou 40,2% das intenções de voto, enquanto o presidente ficou com 34,1%. Este também foi o cenário com maior porcentagem de votos brancos e nulos: 23,3%. Além disso, 2,4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Rejeição e aprovação

O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos à Presidência da República. No estado do Rio Grande do Sul, o nome com maior rejeição é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 52,9%.

O pré-candidato à reeleição é seguido por Flávio Bolsonaro, com 43,2%. Eduardo Leite aparece na terceira posição, com 29,2% de rejeição. Ronaldo Caiado recebeu 16,5%, Romeu Zema, 12%, Aldo Rebelo, 10,7%, e Renan Santos com 10,2%.

Ao todo, 2,8% dos entrevistados responderam que rejeitam todos os nomes listados, 1,3% não rejeita ninguém e 0,9% não souberam ou não quiseram responder.

Os participantes do estudo também responderam sobre sua satisfação com o atual mandato do presidente Lula. Enquanto 56,2% do eleitorado gaúcho desaprova o governo, 41,8% aprova.

Na avaliação qualitativa, 32,2% classificam a administração como ótima ou boa, 18,4% como regular e 48,9% como ruim ou péssima. O índice de não resposta nesse recorte é de 0,5%.

Pesquisa para presidente no Rio Grande do Sul - Futura/Apex (Abril de 2026)

1º turno - Espontânea

Lula: 28,3%

NS/NR/Indeciso: 27,5%

Flávio Bolsonaro: 26,4%

Outro: 7,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,2%

Ronaldo Caiado: 1,2%

Eduardo Leite: 1,2%

Renan Santos: 0,6%

Ratinho Jr: 0,4%

Romeu Zema: 0,3%

Michelle Bolsonaro: 0,0%

Tarcísio de Freitas: 0,0%

Estimulada – Cenário 1

Flávio Bolsonaro: 40,9%

Lula: 34,1%

Ronaldo Caiado: 4,7%

Romeu Zema: 3,3%

Renan Santos: 1,2%

Aldo Rebelo: 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,7%

NS/NR/Indeciso: 6,9%

Estimulada – Cenário 2

Flávio Bolsonaro: 36,4%

Lula: 27,7%

Eduardo Leite: 20,4%

Ronaldo Caiado: 5,3%

Renan Santos: 0,9%

Aldo Rebelo: 0,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,5%

NS/NR/Indeciso: 3,7%

2º turno

Estimulada – Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: 50,1%

Lula: 39,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,1%

NS/NR/Indeciso: 1,5%

Estimulada – Lula x Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado: 41,4%

Lula: 39,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,8%

NS/NR/Indeciso: 2,4%

Estimulada – Lula x Romeu Zema

Romeu Zema: 41,9%

Lula: 40,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,9%

NS/NR/Indeciso: 3,3%

Estimulada – Lula x Eduardo Leite