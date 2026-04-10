Futura/Apex: Flávio Bolsonaro tem 40,9% e Lula, 34,1%, em 1º turno no RS

Eleições 2026: Pesquisa indica cenário polarizado no RS (Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 10 de abril de 2026 às 14h13.
O pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) aparece na frente na disputa pela Presidência da República no Rio Grande do Sul, segundo a pesquisa realizada pelo instituto Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta sexta-feira, 10.
Em um dos cenários de primeiro turno, o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro recebeu 40,9% das intenções de voto.
Logo atrás, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em segundo lugar, com 34,1%. Em terceiro lugar aparece o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4,7% das intenções de voto. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apareceu com 3,3%.
Esta simulação também mostra o fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), que ficou com 1,2% das intenções de voto. Encerrando a lista, o ex-ministro Aldo Rebelo (DC), ficou com uma fatia de 0,2% do eleitorado gaúcho.
Votos brancos e nulos somaram 8,7%, e os que não souberam ou não quiseram responder chegaram a 6,9%.
Em um segundo cenário sugerido, entra o nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), e sai o nome de Zema.
Nesta situação, Flávio segue na frente, com 36,4% dos votos, seguido de Lula, com 27,7%. Leite, que recebeu 20,4% das intenções de voto, aparece em terceiro lugar, mostrando uma pequena migração de votos petistas e bolsonaristas para o governador do estado.
O levantamento foi realizado nos dias 1 e 7 de abril de 2026, com 800 entrevistas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os códigos BR-07873/2026 e RS-05216/2026.
A pesquisa também simulou quatro cenários de segundo turno. Em todos eles está o nome do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que aparece em desvantagem contra todos os potenciais candidatos. As margens apertadas sugerem um cenário polarizado entre os campos progressista e conservador.
Em um embate direto com Flávio, Lula recebeu 39,3% das intenções de voto, enquanto o pré-candidato do PL ficou com 50,1%. Votos brancos e nulos somaram 9,1% e 1,5% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder.
Entre Lula e Caiado, a margem fica mais apertada, ficando, inclusive, dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Nesta simulação, Caiado apareceu na frente com 41,4%, e Lula com 39,3%. Os votos brancos e nulos chegaram a 16,8% e 2,4% não souberam ou não quiseram responder.
Contra o ex-governador de Minas Gerais, a diferença pequena se mantém. Zema ficou na frente com 41,9%, seguido de Lula com 40,9%. Nesta simulação, 13,9% dos entrevistados votaram branco ou nulo, e 3,3% se mostraram indecisos.
Já contra Leite essa distância se acentua. O governador do estado gaúcho levou 40,2% das intenções de voto, enquanto o presidente ficou com 34,1%. Este também foi o cenário com maior porcentagem de votos brancos e nulos: 23,3%. Além disso, 2,4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.
O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos à Presidência da República. No estado do Rio Grande do Sul, o nome com maior rejeição é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com 52,9%.
O pré-candidato à reeleição é seguido por Flávio Bolsonaro, com 43,2%. Eduardo Leite aparece na terceira posição, com 29,2% de rejeição. Ronaldo Caiado recebeu 16,5%, Romeu Zema, 12%, Aldo Rebelo, 10,7%, e Renan Santos com 10,2%.
Ao todo, 2,8% dos entrevistados responderam que rejeitam todos os nomes listados, 1,3% não rejeita ninguém e 0,9% não souberam ou não quiseram responder.
Os participantes do estudo também responderam sobre sua satisfação com o atual mandato do presidente Lula. Enquanto 56,2% do eleitorado gaúcho desaprova o governo, 41,8% aprova.
Na avaliação qualitativa, 32,2% classificam a administração como ótima ou boa, 18,4% como regular e 48,9% como ruim ou péssima. O índice de não resposta nesse recorte é de 0,5%.