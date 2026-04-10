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Futura/Apex: d’Ávila e Rigotto aparecem empatados na disputa pelo Senado

Neste cenário, a porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 32,4%. Brancos ou nulos somaram 28,5% das respostas

Senado: Pesquisa mostra disputa acirrada para as duas cadeiras gaúchas no Senado (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Senado: Pesquisa mostra disputa acirrada para as duas cadeiras gaúchas no Senado (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 10 de abril de 2026 às 14h50.

A corrida pelas duas vagas para representar o Rio Grande do Sul no Senado está acirrada. É o que mostram os resultados da pesquisa do instituto Futura Inteligência em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta sexta-feira, 10.

No primeiro cenário consolidado, Manuela d'Ávila (PSOL) frente numericamente à frente com 36,0% das intenções de voto, mas tecnicamente empatada com ex-governador do estado, Germano Rigotto (MDB), com 31,3%. O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) recebeu 27,6%, e está empatado com Rigotto na segunda posição. 

Neste cenário, a porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 32,4%. Brancos ou nulos somaram 28,5% das respostas. 

Em quarto lugar, aparece o nome do ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), que ficou com 24,7% das intenções de voto. 

Em seguida, o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) aparece com 10,3%. Fechando a lista, o deputado estadual Frederico Antunes (PSD), recebeu 9,1%. 

A pesquisa também sugeriu um segundo cenário, com o nome da pré-candidata ao governo do estado, Juliana Brizola (PDT), no páreo. Mesmo com a nova concorrente, Manuela d’Ávila também sai na frente, com 32,3% das intenções de voto.

Rigotto aparece novamente em segundo lugar, com 29,1%. Desta vez, o terceiro lugar ficou para a neta de Leonel Brizola, com 26,6%. O deputado Van Hattem ficou com 25,8% das intenções de voto, seguido por Pimenta, com 23,8%. Sanderson aparece fechando a lista, com 11,6%. 

A fatia de entrevistados que anulariam o voto ou votariam em branco seguiu alta nesta simulação, com 28,8%. Os que não souberam ou não quiseram responder somaram 21,9%. 

O levantamento foi realizado nos dias 1 e 7 de abril de 2026, com 800 entrevistas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os códigos BR-07873/2026 e RS-05216/2026.

Pesquisa para senador pelo Rio Grande do Sul – Futura/Apex (Abril de 2026)

Cenário 1 - Consolidado

  • Manuela d'Ávila: 36%
  • Germano Rigotto: 31,3%
  • Marcel Van Hattem: 27,6%
  • Paulo Pimenta: 24,7%
  • Sanderson: 10,3%
  • Frederico Antunes: 9,1%
  • NS/NR/Indeciso: 32,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 28,5%

1º voto

  • Marcel Van Hattem: 22,3%
  • Manuela d'Ávila: 22,1%
  • Germano Rigotto: 16,0%
  • Paulo Pimenta: 12,0%
  • Frederico Antunes: 2,4%
  • Sanderson: 2,3%
  • NS/NR/Indeciso: 13,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 9,6%

2º voto

  • Germano Rigotto: 15,3%
  • Manuela d'Ávila: 13,9%
  • Paulo Pimenta: 12,7%
  • Sanderson: 8,0%
  • Frederico Antunes: 6,7%
  • Marcel Van Hattem: 5,4%
  • NS/NR/Indeciso: 19,0%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 18,9%

Cenário 2 - Consolidado

  • Manuela d'Ávila: 32,3%
  • Germano Rigotto: 29,1%
  • Juliana Brizola: 26,6%
  • Marcel Van Hattem: 25,8%
  • Paulo Pimenta: 23,8%
  • Sanderson: 11,6%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 28,8%
  • NS/NR/Indeciso: 21,9%

1º voto

  • Marcel Van Hattem: 20,7%
  • Manuela d'Ávila: 18,2%
  • Juliana Brizola: 14,4%
  • Germano Rigotto: 14,1%
  • Paulo Pimenta: 11,9%
  • Sanderson: 2,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 9,2%
  • NS/NR/Indeciso: 8,6%

2º voto

  • Germano Rigotto: 15,0%
  • Manuela d'Ávila: 14,0%
  • Juliana Brizola: 12,2%
  • Paulo Pimenta: 11,9%
  • Sanderson: 8,8%
  • Marcel Van Hattem: 5,1%
  • NS/NR/Indeciso: 13,3%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 19,7%
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