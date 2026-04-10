Futura/Apex: d’Ávila e Rigotto aparecem empatados na disputa pelo Senado

Senado: Pesquisa mostra disputa acirrada para as duas cadeiras gaúchas no Senado (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Publicado em 10 de abril de 2026 às 14h50.
A corrida pelas duas vagas para representar o Rio Grande do Sul no Senado está acirrada. É o que mostram os resultados da pesquisa do instituto Futura Inteligência em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta sexta-feira, 10.
No primeiro cenário consolidado, Manuela d'Ávila (PSOL) frente numericamente à frente com 36,0% das intenções de voto, mas tecnicamente empatada com ex-governador do estado, Germano Rigotto (MDB), com 31,3%. O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) recebeu 27,6%, e está empatado com Rigotto na segunda posição.
Neste cenário, a porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 32,4%. Brancos ou nulos somaram 28,5% das respostas.
Em quarto lugar, aparece o nome do ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), que ficou com 24,7% das intenções de voto.
Em seguida, o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) aparece com 10,3%. Fechando a lista, o deputado estadual Frederico Antunes (PSD), recebeu 9,1%.
A pesquisa também sugeriu um segundo cenário, com o nome da pré-candidata ao governo do estado, Juliana Brizola (PDT), no páreo. Mesmo com a nova concorrente, Manuela d’Ávila também sai na frente, com 32,3% das intenções de voto.
Rigotto aparece novamente em segundo lugar, com 29,1%. Desta vez, o terceiro lugar ficou para a neta de Leonel Brizola, com 26,6%. O deputado Van Hattem ficou com 25,8% das intenções de voto, seguido por Pimenta, com 23,8%. Sanderson aparece fechando a lista, com 11,6%.
A fatia de entrevistados que anulariam o voto ou votariam em branco seguiu alta nesta simulação, com 28,8%. Os que não souberam ou não quiseram responder somaram 21,9%.
O levantamento foi realizado nos dias 1 e 7 de abril de 2026, com 800 entrevistas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os códigos BR-07873/2026 e RS-05216/2026.