Futura/Apex: Brizola tem 40,6% e Zucco, 33,4% no 2º turno do Rio Grande do Sul

Na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul, a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) saiu na frente. Segundo a pesquisa realizada pelo instituto Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta sexta-feira, 10, a neta de Leonel Brizola recebeu 35,2% das intenções de voto em um dos cenários estimulados de primeiro turno. Em segundo lugar, o deputado federal Luciano Zucco (PL) recebeu 26,9%.

Em terceiro lugar, aparece o nome do vice-governador e pré-candidato do governador Eduardo Leite, Gabriel Souza (MDB), com 9,1% das intenções de voto. Brancos e nulos somaram 17,8%, e os que não souberam ou não quiseram responder chegaram a 10,9%.

Em outro cenário, que considera a presença de Edegar Pretto (PT), Zucco fica em primeiro lugar, com 24%, seguido por Brizola, com 21%. O petista ficou em terceiro lugar, com 15,8% das intenções de voto em um primeiro turno.

Pretto anunciou na última quinta-feira, 9, que desistiu da pré-candidatura para apoiar a campanha de Brizola. É a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores não lançará um candidato próprio ao Palácio Piratini, consolidando a estratégia de frente ampla do que chamam de "campo democrático".

No cenário com Pretto, o vice-governador aparece com 7,4%. Fechando a lista, o ex-prefeito de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Marcelo Maranata (PSDB), aparece com 3,3% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somaram 14,4%, e os que não souberam ou não quiseram responder chegaram a 14,1%.

O levantamento foi realizado nos dias 1 e 7 de abril de 2026, com 800 entrevistas. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os códigos BR-07873/2026 e RS-05216/2026.

Em outro cenário de primeiro turno, sem o nome de Juliana Brizola, Zucco recebeu 27,4% das intenções de voto e Pretto ficou com 24,6%.

Na pergunta espontânea, quando não são apresentados nomes aos entrevistados, os indecisos, que não souberam ou não quiseram responder, atingiram 58,1% das respostas.

Neste cenário, Luciano Zucco também sai na frente com 12,9%. Edegar Pretto aparece com 6,1%. Votos brancos e nulos somam 3,5%. Juliana Brizola recebeu 3,1%. Gabriel Souza ficou com 1,2%, e Maranata com 0,8%.

Os nomes do deputado federal Covatti Filho (PP), do deputado estadual Ernani Polo (PSD) e do pré-candidato a deputado federal Evandro Augusto (Missão), do MBL, foram citados, mas ficaram com 0,0%.

Segundo turno

Em uma simulação de segundo turno com apenas Luciano Zucco e Juliana Brizola, a pré-candidata do PDT registrou 40,6% das intenções de voto. Com 7,2 pontos percentuais a menos, Zucco recebeu 33,4%.

Já no cenário entre Luciano Zucco e Edegar Pretto, o pré-candidato do PL marcou 37,4%, contra 28% do petista.

Em outro cenário, a pesquisa sugeriu um embate direto entre o pré-candidato de Leite, Gabriel Souza, e o nome do PL. Nesta situação, o vice-governador perdeu com 21,5% das intenções de voto. Zucco recebeu 35,2%.

Entre Pretto e Gabriel Souza, o petista sai em vantagem, com 28,9%, contra os 27,3% do governista. Já entre o vice-governador e Juliana Brizola, ela ganha com 43,1%. Neste cenário, Souza ficou com 22,7%.

Avaliação do governo de Eduardo Leite

Além do cenário eleitoral, o levantamento mediu a avaliação da atual gestão estadual. De acordo com a pesquisa, 48,2% dos entrevistados afirmaram aprovar o trabalho do governador Eduardo Leite, enquanto 47% desaprovaram. Outros 4,8% não souberam ou não responderam.

Na avaliação qualitativa, 32,1% classificam a administração como ótima ou boa, 36,1% como regular e 30,6% como ruim ou péssima. O índice de não resposta nesse recorte é de 1,2%.

Pesquisa para governador do Rio Grande do Sul – Futura/Apex (Abril de 2026)

1º turno

Espontânea

NS/NR/Indeciso: 58,1%

Outro: 14,2%

Luciano Zucco: 12,9%

Edegar Pretto: 6,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,5%

Juliana Brizola: 3,1%

Gabriel Souza: 1,2%

Marcelo Maranata: 0,8%

Covatti Filho: 0,0%

Ernani Polo: 0,0%

Evandro Augusto: 0,0%

Estimulada – Cenário 1

Luciano Zucco: 24,0%

Juliana Brizola: 21,0%

Edegar Pretto: 15,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,4%

NS/NR/Indeciso: 14,1%

Gabriel Souza: 7,4%

Marcelo Maranata: 3,3%

Estimulada – Cenário 2

Luciano Zucco: 27,4%

Edegar Pretto: 24,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 20,1%

NS/NR/Indeciso: 16,2%

Gabriel Souza: 11,7%

Estimulada – Cenário 3

Juliana Brizola: 35,2%

Luciano Zucco: 26,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 17,8%

NS/NR/Indeciso: 10,9%

Gabriel Souza: 9,1%

2º turno

Estimulada – Cenário 1

Luciano Zucco: 37,4%

Edegar Pretto: 28,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 19,7%

NS/NR/Indeciso: 15,0%

Estimulada – Cenário 2

Juliana Brizola: 40,6%

Luciano Zucco: 33,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 16,1%

NS/NR/Indeciso: 9,9%

Estimulada – Cenário 3

Luciano Zucco: 35,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 28,2%

Gabriel Souza: 21,5%

NS/NR/Indeciso: 15,0%

Estimulada – Cenário 4

Edegar Pretto: 28,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 27,4%

Gabriel Souza: 27,3%

NS/NR/Indeciso: 16,3%

Estimulada – Cenário 5

Juliana Brizola: 43,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 22,8%

Gabriel Souza: 22,7%

NS/NR/Indeciso: 11,4%