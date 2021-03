Plataforma de investimento adota reserva de 4 mil hectares na Amazônia

A plataforma de investimentos Genial fechou nesta terça-feira, dia 2, um acordo com o Ministério do Meio Ambiente para patrocinar uma área da Amazônia como parte do novo programa “Adote um Parque”, lançado no último dia 9 pelo governo. A Genial, com mais de 45 bilhões de reais de ativos sob custódia e 300 mil clientes, deve investir cerca de 200 mil reais para ajudar na conservação de uma reserva nacional de 4 mil hectares no Amazonas.

"O setor privado tem cada vez mais um importante papel a exercer em questões relacionadas ao meio ambiente", diz Rodolfo Riechert, CEO da Genial. "Temos um comitê ESG e constantemente estamos em busca de novas ações voltadas à preservação ambiental que façam sentido. O próprio mercado financeiro também tem demonstrado mais interesse em investir no setor".

Empresas, fundos de investimento ou pessoas físicas podem patrocinar a preservação de uma unidade de conservação florestal por 50 reais por hectare -- a iniciativa envolve 132 áreas de conservação na Amazônia, que equivalem a 15% da área total da floresta. Ao governo, cabe estudar as necessidades de cada área ambiental. "Vamos ouvir as demandas e providenciar a realização de ações que se façam necessárias, como a compra de equipamentos e a proteção de áreas em risco de desmatamento", diz Riechert.

Os recursos serão aplicados diretamente pela iniciativa privada. "A meta é de uma adesão por semana",diz Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente.

O Carrefour foi o primeiro grupo empresarial a participar da iniciativa. A empresa se comprometeu a preservar cerca de 75 mil hectares de floresta. O patrocínio é anual. O Carrefour anunciou que deve renová-lo por quatro anos. A empresa teve sua reputação manchada quando seguranças de um supermercado da rede em Porto Alegre mataram um homem negro, no ano passado.