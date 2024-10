Fuad Noman tem 48% e Bruno Engler, 41%, no segundo turno em BH, diz Datafolha Na pesquisa espontânea, o atual prefeito aparece numericamente na frente com 35%, mas tecnicamente empatado com o candidato do PL, com 31%

Pesquisa Datafolha foi registrada como MG-09634/2024 e realizou presencialmente 910 entrevistas entre os dias 8 e 9 de outubro