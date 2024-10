O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recrutou os prefeitos da região metropolitana de São Paulo para apoiarem a reeleição do atual chefe do Executivo da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), que disputa o segundo turno contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

O encontro foi realizado na manhã desta quinta-feira, 10, no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, com a presença de Nunes e de 35 dos 39 prefeitos da Grande São Paulo.

O compromisso não constava na agenda pública do candidato à reeleição e ocorreu em paralelo à sabatina da CBN, Valor Econômico e O Globo com Boulos.

Inicialmente, o evento era para ser um debate entre os candidatos a prefeito, mas como Nunes não compareceu, foi realizada uma entrevista com o psolista, seguindo as regras acordadas previamente pelos veículos com as campanhas.

No encontro articulado por Tarcísio, 35 prefeitos da região metropolitana selaram apoio a Nunes. Segundo a campanha de Nunes, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), não participou por problemas de agenda.

Os outros dois ausentes, os prefeitos de Mauá, Marcelo Oliveira, e de Diadema, Filippi Júnior, foram as outras ausências por serem do PT. A sigla apoia a candidatura de Boulos.

Os prefeitos da Grande São Paulo se comprometeram a ajudar Nunes principalmente nas franjas da cidade. A campanha nesse segundo turno enfrenta um desfalque devido à ausência dos vereadores, que foram fundamentais no primeiro turno e deram força para a votação de Nunes.