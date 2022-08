Frio pode ter provocado a morte de morador de rua em São Paulo

Uma pessoa em situação de rua foi encontrada morta neste sábado (20), na cidade de São Paulo, provavelmente por causa do frio, mas a causa da morte ainda está em investigação. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) e também pelo padre Julio Lancellotti, que desenvolve um trabalho com a população em situação de rua.

Em suas redes sociais, o padre informou que o morador de rua tinha 47 anos e a suspeita é de que a morte tenha sido provocada por hipotermia. Os familiares da vítima ainda não foram encontrados.

A prefeitura de São Paulo informou que orientadores socioeducativos do Serviço Especializado de Abordagem Social chegaram a atender uma pessoa em situação de rua por volta da meia-noite na Rua Carneiro da Cunha, na região da Saúde, zona sul paulistana. No entanto, o homem não aceitou ser acolhido para um abrigo. Mais tarde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e constatou a morte da vítima, que estava sem identificação.

A madrugada foi de muito frio em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), a temperatura média registrada foi de 9° C, mas a sensação térmica alcançou 3° C. Desde sexta-feira (19), a Defesa Civil colocou a cidade em alerta para baixas temperaturas.

A secretaria informou que entre as 18h de sexta-feira até as 5h de sábado encaminhou 268 pessoas para os serviços de acolhimento da rede socioassistencial e distribuiu 110 cobertores.

Até 30 de setembro, segue na capital a Operação Baixas Temperaturas (OBT), que montou dez tendas com funcionamento das 18h à 0h em dias que a temperatura estiver igual ou abaixo dos 10°C.

A ação tem apoio da SPTRANS, que se compromete em disponibilizar transporte gratuito para ida e volta das pessoas em situação de rua que recorrerem às tendas.

Além dos chamados pelo 156, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social realiza, junto com equipes do Consultório na Rua, a busca ativa, durante as noites e madrugadas, de pessoas em situação de rua. As ações são planejadas a fim de intensificar as medidas de proteção à população em situação de rua durante o inverno.