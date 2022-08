Uma frente fria vinda do Sul do país e que chegou a causar neve em Santa Catarina derrubou as temperaturas na cidade de São Paulo na última sexta-feira. O dia teve a tarde mais fria do ano na capital, segundo informações do Climatempo.

A cidade também registrou uma das madrugadas mais frias do ano neste sábado, 20, quando os termômetros chegaram a marcar 6,4ºC em alguns bairros da capital. Já a temperatura média mínima foi de 8,6ºC.

No aeroporto de Congonhas, zona Sul da cidade, a média foi de 8ºC, com sensação térmica de -1ºC.

Até quando vai o frio em São Paulo?

A Defesa Civil emitiu um alerta para as baixas temperaturas na última quinta-feira, 18. Já a prefeitura acionou um protocolo de emergência para atender e acolher moradores de rua. A estação Dom Pedro do metrô, por exemplo, servirá de abrigo para a população de rua até o próximo domingo.

A previsão é de que os termômetros permaneçam em nível baixo até domingo, 21, ainda que com tempearturas mais altas que as registradas ao longo de sexta e sábado. A mínima, no domingo, deve ficar na casa dos 10ºC, enquanto a temperatura máxima será de 17ºC, de acordo com o Climatempo.

Já na segunda-feira, 22, as manhãs e tardes com possibilidade de garoa e a nebulosidade devem dar lugar ao sol, nuvens e um atemperatura máxiam de 19ºC.