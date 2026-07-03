Previsão do tempo SP: frente fria derruba temperaturas neste fim de semana

O fim de semana chega com uma mudança brusca no tempo em São Paulo. Uma frente fria avança pelo litoral do estado e, na sequência, uma massa de ar frio de origem polar se instala sobre a região, derrubando os termômetros depois de dias mais amenos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), esse padrão é típico do inverno: o ar frio vindo das regiões polares avança sobre as áreas tropicais e, ao encontrar o ar mais quente, forma a chamada frente fria, gerando instabilidade e chuva.

Depois que a frente passa, entra a massa de ar frio e seco, responsável pela queda mais sensível na temperatura.

Na capital paulista, o efeito já aparece nesta sexta-feira, 3, quando a máxima deve ficar perto dos 19°C, com mínima ao redor de 10°C durante a noite.

No sábado, 4, a tendência é de um dos dias mais frios da semana, com máxima que não deve passar de 17°C e mínima perto de 11°C.

No domingo, 5, o frio permanece, mas o tempo abre mais: mínima de 12°C e máxima próxima de 19°C, segundo o CGE da Prefeitura de São Paulo.

Na prática, isso significa manhãs e noites bem mais frias que o normal para o período, com uma pequena amplitude térmica ao longo do sábado, ou seja, a sensação de frio se mantém mesmo durante o dia.

Vai chover em SP?

Apesar do outono atípico e chuvoso, a chuva não deve ser o grande destaque nesse final de semana na capital, mas há um período de instabilidade a caminho.

Segundo o CGE,(Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de SP) a mudança começa no fim da tarde e à noite desta sexta-feira, 3, com o avanço de uma frente fria relativamente afastada da costa paulista.

O céu fica mais nublado ao longo do dia e há possibilidade de garoa ou chuvisco entre o fim da tarde e a noite, sem grandes volumes previstos.

No sábado, 4, o cenário muda de figura: o órgão não prevê chuva significativa na cidade.

A madrugada deve começar com céu encoberto e visibilidade reduzida, com chuviscos isolados concentrados principalmente no extremo sul da capital, mas o dia segue predominantemente seco.

No domingo, 5, a tendência é parecida: sem chuva relevante, com sol e nebulosidade variável ao longo do dia, segundo o CGE.

Isso quer dizer que o fim de semana em São Paulo deve ser mais marcado pelo frio do que pela chuva propriamente dita.

Como fica o tempo no restante do país?

O efeito da frente fria e da massa de ar polar não se limita a São Paulo. O Inmet emitiu avisos de declínio de temperatura, com queda estimada entre 3°C e 5°C, para diversas áreas do país ao longo desta semana, incluindo regiões de Minas Gerais, além de partes do Sul e do Centro-Oeste.

Quem sente o frio com mais intensidade é a Região Sul. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, a chegada da massa de ar polar reforça o risco de geada em áreas serranas e de planalto, com mínimas que podem ficar próximas ou abaixo de 0°C nos pontos mais altos.

O frio também chega, de forma mais pontual, à Região Norte.

É o fenômeno conhecido como friagem, quando o ar polar avança até estados como Rondônia, Acre e o sul do Amazonas, provocando quedas de temperatura que destoam do calor típico da região.

Vale lembrar que 2026 está sob influência de um El Niño classificado como forte.

O fênomeno tende a deixar o inverno mais irregular: janelas de frio intenso alternando com picos de calor fora do padrão em várias regiões do país ao longo da estação.