Quando começa e termina o inverno de 2025? Saiba o que esperar da nova estação

O inverno de 2025 começou oficialmente na última sexta-feira, 20 de junho, durante o feriado de Corpus Christi, e já traz consigo a primeira frente fria, que atingiu São Paulo nesta segunda-feira, 23.

A previsão indica instabilidade climática, com ventos fortes que podem ultrapassar os 60 km/h e pancadas de chuva com risco de alagamentos. As temperaturas, que começaram em 31°C na capital paulista, devem cair drasticamente à noite, com mínima de 11°C prevista para as últimas horas do dia.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) alertou a população a evitar áreas com árvores e fiações elétricas, orientando a busca por abrigo em locais seguros.

Regiões mais afetadas e alerta para a capital

As primeiras áreas de instabilidade devem atingir o centro-oeste e o noroeste paulista, com destaque para Presidente Prudente, Rancharia, Bauru e São José do Rio Preto.

Na capital, a temperatura, que chegou a 31°C durante o dia, cairá rapidamente com o avanço da frente fria, atingindo 11°C durante a noite.

Massa de ar polar chega com força

Na madrugada de terça-feira, 24, a massa de ar polar começa a atuar, fazendo com que a temperatura caia drasticamente. A máxima do dia será de 18°C logo após a meia-noite, com mínima de 7°C ao final do dia.

Apesar de ventos ainda presentes, com rajadas abaixo de 50 km/h, o ar gelado deverá persistir, mesmo com o retorno do sol ao longo da terça-feira.

Abrigo emergencial ativado em São Paulo

Como resposta ao frio intenso, o governo estadual ativará um abrigo emergencial na Estação Pedro 2º, da Linha 3-Vermelha do Metrô, entre 19h de segunda-feira, 23 de junho, e 8h de quarta-feira, 25 de junho.

O espaço irá oferecer acolhimento, alimentação, kits de higiene e atendimento social a pessoas em situação de rua, além de permitir o acolhimento de animais de estimação. Durante a manhã, os acolhidos também receberão tickets para o café da manhã no restaurante Bom Prato, localizado na rua 25 de Março.

O inverno de 2025: um aquecimento incomum

A nova estação promete ser atípica, com temperaturas acima da média histórica em grande parte do país, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.

A previsão é que a segunda metade do inverno seja ainda mais quente, influenciada por um sistema de alta pressão que poderá inibir a formação de nuvens e a entrada de novas frentes frias.

Temperaturas elevadas devem ser predominantes, com exceção de episódios ocasionais de frio intenso, como o que está ocorrendo neste início de estação.

Segundo o Climatempo, as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região Norte devem registrar temperaturas acima da média.

Clima seco e seus efeitos

O inverno de 2025 também trará períodos de clima seco, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, gerando preocupação com o aumento de queimadas e possíveis impactos na qualidade do ar e na saúde pública.

Apesar do aquecimento generalizado, o avanço de massas de ar polar pode resultar em quedas bruscas de temperatura em algumas regiões, como o sul de Minas Gerais, São Paulo e o centro-sul de Mato Grosso do Sul, áreas que são propensas à formação de geadas.

Neste ano, a ausência da influência dos fenômenos El Niño e La Niña deve deixar as condições climáticas mais estáveis.

A previsão é que a temperatura do Oceano Pacífico Equatorial permaneça dentro da média, sem grandes variações que possam afetar o regime de chuvas ou de temperaturas, conforme informações do Climatempo.

Menos chuvas e temperaturas mais altas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que o inverno deste ano será marcado por menor volume de chuvas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e partes do Norte e Nordeste.

A maior concentração de precipitações ocorrerá no noroeste da Amazônia, no litoral do Nordeste e na região Sul.

A região Norte deve registrar temperaturas mais altas do que o normal, especialmente no sul da Amazônia, onde o período seco é comum entre julho e setembro.

Embora o calor seja predominante, o fenômeno da friagem — quedas bruscas de temperatura causadas pela chegada de massas de ar frio — não está descartado.

No Centro-Oeste e em Tocantins, as temperaturas também serão elevadas, principalmente entre agosto e setembro, mas os picos de calor devem ser menos intensos do que os observados em 2024.

O fim do inverno poderá ser marcado pela passagem de frentes frias, que poderão interromper o padrão seco e reduzir temporariamente o calor em algumas regiões.

Quando termina o inverno?

O inverno de 2025 no Hemisfério Sul começou oficialmente no dia 20 de junho e se encerrará no dia 22 de setembro de 2025, às 15h19 (horário de Brasília).