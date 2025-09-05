Fundo do Pátria Investimentos vence leilão de rodovias do Lote Paranapanema em São Paulo

O Infra BR, fundo de infraestrutura do Pátria Investimentos, venceu, nesta sexta-feira, 5, o leilão de concessão das rodovias do Lote Paranapanema, que incluem trechos da Rodovia Raposo Tavares (SP-270) entre as cidades de Ourinhos e Itapetininga e rodovias complementares. Ao todo, serão concedidos 285 quilômetros de estradas no interior de São Paulo, e a previsão é investir R$ 5,8 bilhões ao longo de 30 anos.

O fundo ofereceu 11,6% de desconto no valor das contraprestações anuais que o governo vai pagar. O edital previa que o estado pagaria até R$ 310 milhões por ano, e o critério para definir o vencedor do leilão era o maior desconto nessas contraprestações. Com o deságio, o aporte ficará em R$ 274,2 milhões por ano.

Havia três interessados na concessão: o fundo de infraestrutura do Pátria Investimentos; a CS Infra S.A.; e o consórcio Viaja+SP (formado pelo fundo Galápagos, M4 Investimentos, Engenharia Materiais e Traçado Construções). O leilão foi realizado na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Houve disputa intensa de lances entre o Viaja+SP e o Pátria, mas ao fim foi o fundo quem levou.

Dentro dos investimentos bilionários, as principais obras serão a duplicação de 147 quilômetros de rodovias. Também deverão ser construídas 29 novas passarelas, e implementadas 84 paradas de ônibus e 56 quilômetros de acostamentos. Também estão previstos 13 quilômetros de vias marginais e obras de drenagem. As rodovias deverão ter iluminação em LED nas áreas urbanas, câmeras de monitoramento, cobertura de comunicação sem fio, postos de pesagem e ambulâncias para atendimento pré-hospitalar.

Com o leilão, o governo pretende transformar a região na nova rota de escoamento da produção agrícola e industrial do estado, para dividir a demanda hoje muito concentrada na Rodovia Presidente Castello Branco (SP-280). Além da Raposo, a concessão contempla trechos das rodovias Engenheiro Lauri Simões de Barros (SP-189), Mello Peixoto (SP-278) e acessos complementares, e impacta 13 municípios.

Ao bater o martelo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que as melhorias nas rodovias ajudarão a salvar vidas, e que isso o lembrou de outras privatizações feitas em sua gestão, como a da Sabesp e a de linhas de trem.

— Para quem tinha perdido um ente querido numa rodovia dessas, saber que ela vai ser duplicada, saber que a gente vai evitar a morte, evitar acidentes. Isso não tem preço. Isso faz a diferença — falou. — A gente passa agora para a iniciativa privada iniciar uma nova jornada de investimento, de transformação. A gente modela um programa desses porque a gente acredita na iniciativa privada, o recurso privado vai trazer transformação, proporcionar redução das desigualdades e a explosão de investimentos que o estado não daria conta de fazer. E por isso a parceria público-privada, por isso a desconto em cima de quem oferece o menor desconto da contrapartida do estado, que foi aqui de 11% e representa mais de 1 bilhão de economia.

Thiago Bronzi, Sócio do Patria Investimentos, afirmou que esta é a quarta rodovia que a gestora vai administrar no estado, e a quinta no Brasil.

— O Pátria atua em infraestrutura em geral, no Brasil e na América Latina, tem presença no setor de energia, no setor de telecomunicações, logística, rodovias e todas as outras verticais de infraestrutura. A gente toma muito cuidado na hora de decidir estudar um projeto, e a gente avalia ativamente todos os projetos que estão sendo modelados pelos governos e a gente ficou muito confortável com todo o arcabouço que foi construído — falou.

Nesta sexta, o governo de São Paulo ainda fará outro leilão, o do túnel Santos-Guarujá. A obra, prometida há 100 anos, será feita em parceria com o governo federal e será a primeira travessia submersa do país e a maior da América Latina. Neste caso, duas empresas apresentaram interesse: a espanhola Acciona e a portuguesa Mota-Engil. As propostas serão conhecidas durante certame na B3 às 16h, e terá a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).