Frente fria chega ao Brasil com chance de geada e neve no Sul

A primeira grande massa de ar frio do ano deve avançar pelo país a partir de terça-feira, 27, trazendo geadas, risco de neve e temperaturas negativas no Sul, segundo a Climatempo. A mudança de tempo ocorre após um início de semana ainda marcado por calor e instabilidades em parte do Brasil.

No Rio Grande do Sul, o alerta nesta segunda-feira, 26, é para temporais provocados por um sistema de baixa pressão e circulação de ventos em baixos níveis. As áreas mais afetadas devem ser o oeste, o centro e a campanha gaúcha, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e raios. Porto Alegre e demais regiões devem registrar pancadas fortes ao longo do dia.

O Cemaden, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, emitiu alerta de risco moderado para enchentes e inundações em cidades como Uruguaiana, Santa Maria e Santa Cruz do Sul.

Tempo seco predomina no Sudeste e Centro-Oeste

Enquanto a instabilidade marca o Sul, o clima segue seco e quente no Centro-Oeste e em boa parte do Sudeste. Temperaturas em elevação e umidade abaixo dos 30% são esperadas em regiões do interior paulista, Goiás e Mato Grosso do Sul. O bloqueio atmosférico continua impedindo a entrada de frentes frias nessas áreas.

A exceção é o litoral do Espírito Santo, onde a umidade do mar pode causar pancadas de chuva, algumas localmente fortes.

Chuva no Nordeste e temporais no Norte

Na faixa leste do Nordeste, há previsão de chuva entre moderada e forte na Bahia, Sergipe e Alagoas. Já no interior da região, o tempo segue seco, com baixa umidade em partes do Piauí, Pernambuco e oeste da Bahia.

Na Região Norte, a Zona de Convergência Intertropical mantém o alerta para chuva volumosa no Amapá e temporais entre Amazonas e Roraima. Tocantins permanece com tempo firme.

Onda polar traz frio intenso e chance de neve

A frente fria que se aproxima tem origem polar e trajetória continental, com previsão de provocar duas ondas de frio: a primeira começa na terça, 27, com chuva no Sul e instabilidades em São Paulo e Mato Grosso. A segunda chega entre os dias 31 de maio e 1º de junho, reforçando o ar gelado.

Temperaturas podem cair para entre -3°C e -5°C nas áreas mais elevadas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Há risco de geada ampla e possibilidade de neve, dependendo da umidade. O ar polar também deve causar friagem no Norte, alcançando Rondônia, Acre e sul do Amazonas.

Mínimas abaixo dos 10°C são esperadas em diversas cidades do Sudeste e Centro-Oeste.

Risco de ciclone extratropical

Segundo a MetSul, pode haver formação de um ciclone extratropical na quinta-feira, 29, sobre o Atlântico, ao largo do Rio Grande do Sul. O fenômeno pode provocar ventos de até 100 km/h e ressaca no litoral do Sul e Sudeste. No entanto, há incerteza quanto à intensidade e à posição exata do sistema.