Forças Armadas irão atuar na logística e armazenagem das provas do Enem

As Forças Armadas irão prestar apoio logístico ao Ministério da Educação (MEC) na realização do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) de 2020, marcado para ocorrer em todo o País nos dias 17 e 24 de janeiro. O aval para a atuação das Forças foi dado pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 18.

A decisão atende a pedido do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do MEC responsável pela aplicação do teste e que solicitou à Defesa “apoio de armazenagem segura das provas do Enem em Organizações Militares”. “Dessa forma, as Forças Armadas, sob a coordenação deste Ministério, deverão utilizar os meios necessários para prestar apoio logístico à realização do Enem 2020”, decidiu Azevedo. Em anos anteriores, as Forças Armadas também trabalharam no Enem, auxiliando na logística e também na segurança.

A edição do Enem deste ano estava agendada originalmente para este mês de novembro, mas foi adiada por causa da pandemia do novo coronavírus. Com a remarcação das datas, o Enem de 2020 agora será aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro (prova impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (prova digital).