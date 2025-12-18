Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

‘Por favor, vá embora’, diz Tarcísio sobre Enel em SP

O governador afirmou ainda que a agência reguladora não deve "se perder na burocracia", pois, no próximo evento climático, milhões de pessoas vão ficar sem luz novamente

Tarcisio: governador afirmou que empresa não quer melhorar a qualidade do serviço no Estado (Divulgação / Governo de SP/Flickr)

Tarcisio: governador afirmou que empresa não quer melhorar a qualidade do serviço no Estado (Divulgação / Governo de SP/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 15h57.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) subiu o tom nesta quinta-feira, 18, contra a Enel, concessionária é responsável pela distribuição de energia na capital e em mais 23 cidades, e pediu para a empresa deixar o estado.

“Uma empresa que já mostrou que não tem condições e vontade de estar aqui. Se não tem vontade, vá embora. Por favor, vá embora”, disse o governador durante coletiva de impressa sobre o balanço da gestão estadual.

Na última semana, com os fortes ventos que chegaram a mais de 90 km/h, o fornecimento de energia na região metropolitana de São Paulo foi afetado. Mais de 2 milhões de domicílios foram ficaram sem energia elétrica.

O governo do estado, o Ministério de Minas e Energia e a prefeitura da cidade acordaram que o processo de rompimento de contrato será iniciado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Na última quarta-feira, o MME reiterou abertura de processo administrativo para analisar as falhas da Enel São Paulo

Segundo o ofício enviado ao diretor-geral da Aneel, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, o objetivo da medida também é checar se houve por parte da Enel descumprimento de ações para reestabelecimento do fornecimento de energia após os eventos climáticos em São Paulo.

Segundo Tarcísio, o remédios regulatórios precisam ser aplicados e que o processo de caducidade precisa ser iniciado imediatamente para evitar a renovação de contrato.

O chefe do executivo paulista defendeu ainda, além da caducidade, medidas como intervenção e transferência de controle da concessão como soluções para o caso Enel.

O contrato da Enel com as cidades termina em 2028, mas a empresa a já solicitou junto a agência reguladora a renovação da concessão por mais 30 anos. A medida foi duramente criticada por Nunes e Tarcísio.

"[A enel está] esperando cair do céu uma renovação de contrato em 2028, que seria um deboche, um tapa na cara de todos os cidadãos de São Paulo", afirmou.

O governador afirmou ainda que a agência reguladora não deve "se perder na burocracia", pois, no próximo evento climático, milhões de pessoas vão ficar sem luz novamente.

Tarcísio disse ainda que a Enel é uma forte geradora de caixa, mas escolhe não dar resposta para resolver o problema.

"Ela não está nem aí para o problema. Não vai dar resposta e ela mostrou que não tem capacidade. [...]empresa é uma forte geradora de caixa. Porque que esse caixa não está se traduzindo em equipe, mobilização, equipamentos e automação. Porque não estão afim de resolver o problema", afirmou.

Acompanhe tudo sobre:Tarcísio Gomes de FreitasEnel

Mais de Brasil

BYD planeja nova megafábrica de ônibus elétricos no Brasil após demanda superar capacidade atual

Flávio já tem meu apoio para 2026 e está aberto ao diálogo, diz Tarcísio

Ex-sócio da Boate Kiss poderá cumprir pena em regime aberto

'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula sobre fraudes do INSS

Mais na Exame

Mercados

Ouro bate US$ 4.400 pela primeira vez no mercado internacional

Negócios

Startup de IA triplica de valor e atinge US$ 6,6 bilhões em dois trimestres

Future of Money

Coinbase vai além de cripto e inclui ações e 'mercado preditivo' em plataforma

Mundo

Trump quer anular cidadania americana de pessoas que nasceram fora dos EUA, diz jornal