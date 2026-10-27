Tarcísio reconhece vitória de Lula e diz que 'eleição passou e Brasil continua'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou nesta terça-feira, 27, pela primeira vez após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aliado de Flávio Bolsonaro (PL) na eleição à Presidência da República, o político disse que a "a eleição passou, mas o Brasil continua".

“Reconhecer o resultado não significa calar sobre os excessos, o uso da máquina, programas lançados fora do prazo, a interferência do Judiciário. Tudo isso marcou essas eleições e precisa deixar lições”, disse Tarcísio em vídeo publicado nas redes sociais.

O governador também agradeceu a Flávio e aos eleitores, além de criticar os gastos do governo federal. “Foi incrível essa caminhada. Obrigado a vocês que estiveram na arena, e isso ninguém apaga. A eleição passou, mas não apaga o desejo de ministérios com gente técnica e séria, de um governo que corte gastos e tire o peso dos impostos das costas do cidadão, de um país que não gaste mais com juros da dívida do que com saneamento básico, saúde e educação”, disse.

Lula reeleito para um quarto mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reeleito para um quarto mandato. Com 100% das urnas apuradas, Lula venceu com 51,79% dos votos, enquanto Flávio teve 48,21%.

Em resultado histórico, Lula passa a ser o primeiro presidente do Brasil desde a redemocratização a conseguir uma virada do primeiro para o segundo turno. Será, também, o primeiro a governar por quatro mandatos.

A vitória representa uma reviravolta eleitoral para o petista de 80 anos, que encerrou o primeiro turno, em 4 de outubro, com 2,2 milhões de votos a menos do que Flávio Bolsonaro. Na ocasião, o senador obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do atual presidente.

Lula virou em apenas um estado onde havia perdido no primeiro turno: Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país. Desde a redemocratização do país, nos anos 1980, o candidato que vence no Estado é eleito presidente.