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Flávio diz que quer usar maioria no Congresso para 'mudar a Constituição' e 'redemocratizar o país'

No último domingo, 5, o PL conseguiu eleger a maior bancada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concede entrevista e avaliou a rejeição do plenário do Senado à indicação do nome de Jorge Messias ao cargo de ministro do STF. A sessão ocorreu ontem (29). O senador disse ainda que acredita que o veto ao projeto de dosimetria será derrubado hoje na sessão conjunta do Congresso Nacional. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado (Andressa Anholete/Agência Senado/Flickr)

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concede entrevista e avaliou a rejeição do plenário do Senado à indicação do nome de Jorge Messias ao cargo de ministro do STF. A sessão ocorreu ontem (29). O senador disse ainda que acredita que o veto ao projeto de dosimetria será derrubado hoje na sessão conjunta do Congresso Nacional. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado (Andressa Anholete/Agência Senado/Flickr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18h30.

Última atualização em 6 de outubro de 2026 às 18h37.

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RESUMO ＋

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, do partido PL, afirmou nesta terça-feira, 6, em Goiânia, que pretende usar a maioria no Congresso para promover mudanças na Constituição Federal. O PL elegeu no domingo, 5, as maiores bancadas da Câmara e do Senado, mas uma PEC exige o apoio de três quintos dos parlamentares de cada Casa.

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira, 6, em Goiânia, que pretende usar a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado para promover mudanças na Constituição Federal. A declaração foi feita durante um evento que marcou o apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à candidatura de Flávio.

No último domingo, 5, o PL conseguiu eleger a maior bancada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.

"Vamos ganhar essa eleição. (...) O Brasil já me deu um Congresso muito mais à direita do que ele já é hoje, com maioria no Senado para 'fazer o presidente do Senado', com maioria da Câmara 'para fazer o presidente da Câmara', pra gente mudar a Constituição e redemocratizar esse país", disse. 

Alterações no texto constitucional podem ser feitas por meio de propostas de emenda à Constituição (PEC). Para serem aprovadas, as propostas precisam do apoio de três quintos dos deputados e dos senadores.

A Constituição também estabelece as chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser abolidas e só podem ser alteradas para ampliar direitos, nunca para restringi-los.

O encontro em Goiânia também reuniu o governador eleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB), a senadora eleita pelo estado Gracinha Caiado (União Brasil), mulher de Ronaldo Caiado, e Gustavo Gayer (PL), eleito senador por Goiás.

Flávio chegou a Goiânia acompanhado do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do coordenador de sua campanha, Rogério Marinho (PL), e do ex-candidato ao governo de Goiás Wilder Morais (PL), que perdeu a eleição.

'Perguntas frequentes'

O que Flávio Bolsonaro pretende mudar na Constituição? ＋

Flávio Bolsonaro afirmou que pretende usar a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado para promover mudanças na Constituição Federal. O candidato à Presidência disse que o objetivo é “redemocratizar” o país, mas não detalhou quais alterações pretende propor.

O PL conquistou maioria na Câmara e no Senado? ＋

O partido PL elegeu no domingo, 5, as maiores bancadas tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.

Quantos votos são necessários para mudar a Constituição? ＋

Uma proposta de emenda à Constituição precisa do apoio de três quintos dos deputados e dos senadores para ser aprovada.

As cláusulas pétreas da Constituição podem ser alteradas? ＋

As cláusulas pétreas não podem ser abolidas. Segundo a Constituição, elas só podem ser alteradas para ampliar direitos, nunca para restringi-los.

Por que Flávio Bolsonaro participou de um evento em Goiânia? ＋

O evento em Goiânia marcou o apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República.

Quem participou do encontro de Flávio Bolsonaro em Goiânia? ＋

O encontro reuniu Ronaldo Caiado, Daniel Vilela, Gracinha Caiado e Gustavo Gayer. Flávio Bolsonaro chegou acompanhado de Tarcísio de Freitas, Rogério Marinho e Wilder Morais.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026PolíticaFlávio Bolsonaro

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