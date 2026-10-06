Flávio diz que quer usar maioria no Congresso para 'mudar a Constituição' e 'redemocratizar o país'

RESUMO ＋ O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, do partido PL, afirmou nesta terça-feira, 6, em Goiânia, que pretende usar a maioria no Congresso para promover mudanças na Constituição Federal. O PL elegeu no domingo, 5, as maiores bancadas da Câmara e do Senado, mas uma PEC exige o apoio de três quintos dos parlamentares de cada Casa.

O candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou nesta terça-feira, 6, em Goiânia, que pretende usar a maioria na Câmara dos Deputados e no Senado para promover mudanças na Constituição Federal. A declaração foi feita durante um evento que marcou o apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à candidatura de Flávio.

No último domingo, 5, o PL conseguiu eleger a maior bancada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal.

"Vamos ganhar essa eleição. (...) O Brasil já me deu um Congresso muito mais à direita do que ele já é hoje, com maioria no Senado para 'fazer o presidente do Senado', com maioria da Câmara 'para fazer o presidente da Câmara', pra gente mudar a Constituição e redemocratizar esse país", disse.

Alterações no texto constitucional podem ser feitas por meio de propostas de emenda à Constituição (PEC). Para serem aprovadas, as propostas precisam do apoio de três quintos dos deputados e dos senadores.

A Constituição também estabelece as chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser abolidas e só podem ser alteradas para ampliar direitos, nunca para restringi-los.

O encontro em Goiânia também reuniu o governador eleito de Goiás, Daniel Vilela (MDB), a senadora eleita pelo estado Gracinha Caiado (União Brasil), mulher de Ronaldo Caiado, e Gustavo Gayer (PL), eleito senador por Goiás.

Flávio chegou a Goiânia acompanhado do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do coordenador de sua campanha, Rogério Marinho (PL), e do ex-candidato ao governo de Goiás Wilder Morais (PL), que perdeu a eleição.