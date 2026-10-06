Quem ganhou na minha cidade? Veja se Lula ou Flávio venceu no seu município

O primeiro turno das eleições de 2026 aconteceu no domingo, 4 de outubro, definindo alguns cargos eleitorais e adiando a decisão da escolha do presidente da República para o dia 25 do mesmo mês. A partir de agora, apenas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno.

Os eleitores escolheram entre 12 candidatos à Presidência. Além de Lula e Flávio, estavam na urna nomes como Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo).

Com 100% das urnas apuradas, Flávio ficou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a cerca de 56,1 milhões de votos. Lula teve 45,16%, ou cerca de 53,9 milhões.

Os votos válidos são aqueles que sobram depois de descontados os brancos e os nulos. Cury (2,89%), Renan Santos (2,24%) e Caiado (2,18%) vieram na sequência. Os demais candidatos tiveram menos de 1%.

A abstenção foi de 21,08%, o que representa 33,5 milhões de eleitores que não foram às urnas.

A diferença entre os dois ficou em menos de dois pontos percentuais. Por isso, o mapa do voto virou assunto: saber onde cada candidato venceu ajuda a entender o que está em jogo no segundo turno.

Quem ganhou na minha região?

O Brasil saiu das urnas dividido. Flávio Bolsonaro teve mais votos em quatro das cinco regiões. Lula levou apenas o Nordeste, mas com uma vantagem enorme.

Nordeste: Lula

Foram 21,49 milhões de votos para Lula e 10,40 milhões para Flávio, uma diferença de 11,1 milhões. Considerando só os votos dos dois, Lula ficou com 67,39%.

O presidente venceu nos nove estados da região. A maior votação proporcional dele no país foi no Piauí, com 70,99%. Na Bahia, Lula fez 66,17% e abriu a maior vantagem em votos da região: 5,66 milhões contra 2,44 milhões de Flávio.

O resultado mais apertado do Nordeste foi em Alagoas, onde Lula teve 54,73% e Flávio, 40,45%.

Sudeste: Flávio

Na região mais populosa do país, Flávio somou 24,90 milhões de votos, contra 19,24 milhões de Lula. Entre os dois, são 56,41% para o senador.

Ele venceu nos quatro estados. Em São Paulo, fez 51,93% contra 38,20%. No Rio de Janeiro, 53,01% contra 39,41%, e no Espírito Santo, 54,78% contra 37,76%.

Minas Gerais teve a disputa mais próxima: 48,24% para Flávio e 43,33% para Lula.

Sul: Flávio

É a região onde o senador teve a maior vantagem proporcional. Foram 10,52 milhões de votos para ele e 5,48 milhões para Lula. Entre os dois, Flávio ficou com 65,76%.

Em Santa Catarina, o candidato do PL chegou a 66,65%. No Paraná, teve 59,91%, e no Rio Grande do Sul, 55,64%.

Centro-Oeste: Flávio

Flávio recebeu 5,13 milhões de votos, e Lula, 2,96 milhões. Entre os dois, o placar é de 63,40% a 36,60%.

O senador venceu em Mato Grosso (65,15%), Mato Grosso do Sul (58,60%), Goiás (53,60%) e no Distrito Federal (51,31%).

Norte: Flávio, em disputa apertada

A região foi a mais dividida. Flávio somou 5,01 milhões de votos, contra 4,55 milhões de Lula. Entre os dois, são 52,40% a 47,60%.

O senador venceu em Roraima, onde teve 71,06%, a maior votação proporcional dele no país. Também levou Rondônia (67,45%), Acre (64,56%) e Tocantins (50,44%).

Lula ficou à frente no Pará (49,91%) e no Amazonas (48,23%). No Amapá, o resultado foi um quase empate: Lula teve 45,71% e Flávio, 45,67%. A diferença foi de apenas 225 votos.

No total, Flávio liderou em 14 estados e no Distrito Federal. Lula venceu em 12 estados.

Quem ganhou na minha cidade?

Quer saber como foi a votação no seu município? A Exame tem um mapa de apuração com o resultado do 1º turno para presidente.

Veja o passo a passo:

Acesse o mapa de apuração da Exame. Confira se a aba "Presidente" está selecionada. Filtre pela região onde você mora. Escolha o seu município. Veja o percentual e o número de votos de Flávio, Lula e dos demais candidatos.

Os números vêm do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No segundo turno, os eleitores voltam às urnas em 25 de outubro.