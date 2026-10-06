Coordenador da campanha de Flávio diz que novo Senado 'não será omisso' sobre crimes de ministros

RESUMO ＋ O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 6, que o novo Senado não deverá se omitir diante de crimes de responsabilidade de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Marinho, mais de 100 pedidos de impeachment contra integrantes da Corte não avançaram. Ele também atribuiu “viés político” a Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro à Presidência, afirmou nesta terça-feira, 6, que o novo Senado, definido nas eleições do último domingo, 5, não deverá se omitir diante de crimes de responsabilidade cometidos por ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Não haverá vingança dos bolsonaristas contra os ministros, mas também não haverá omissão... Quando houver algum crime de responsabilidade por um ministro do Supremo Tribunal Federal, o Senado não vai se omitir. E hoje ele tem se omitido”, disse, citando o caso do Banco Master.

Em conversa com a imprensa, o senador também criticou a atuação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, diante de denúncias de crimes atribuídos a ministros do STF. Segundo Marinho, a Casa tem sido omissa ao não dar andamento aos mais de 100 pedidos de impeachment apresentados contra integrantes da Corte.

Marinho ainda falou que não descarta conversar com os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino após as eleições. No entanto, disse considerar que os dois ministros têm atuado com "viés político".

"A minha preocupação é com a interlocução com o Judiciário. Não me nego a conversar com eles, mas eu acho que, nesse momento, vou deixar passar o processo eleitoral para procurá-los oportunamente, se for o caso. Mas, quando passar o processo, porque hoje parece que claramente o viés político tem dominado as ações desses dois senhores", disse.

Marinho se reuniu em Brasília nesta terça-feira com o presidente do STF, Edson Fachin. Segundo o senador, o encontro havia sido agendado um mês atrás.