Flávio diz que Bolsonaro evoluiu bem e que não deve precisar de cirurgia

O presidente Jair Bolsonaro está evoluindo bem após sua primeira noite em um hospital para tratar de uma obstrução intestinal e, se mantiver essa evolução, não precisará passar por uma cirurgia, disse nesta quinta-feira o filho mais velho do presidente, senador Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ).

Presidente @jairbolsonaro evoluiu para melhor, acordou bem disposto e, a continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!#QuemManouMatarBolsonaro — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) July 15, 2021

"Presidente @jairbolsonaro evoluiu para melhor, acordou bem disposto e, a continuar assim, não precisará fazer cirurgia! Obrigado a todos pelas orações!", escreveu o parlamentar no Twitter.

Bolsonaro, de 66 anos, foi transferido a um hospital particular de São Paulo na quarta, depois de ter diagnosticada uma obstrução intestinal após dar entrada na madrugada daquele dia no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, com fortes dores abdominais.

Mais cedo, o deputado Eduardo Bolsonaro, também filho do presidente, afirmou que o pai ainda sente dores leves na região do abdômen.