Flamengo recebe terreno para estádio após acordo com Caixa e prefeitura

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta quarta-feira, 2, a conclusão do acordo que entrega ao Flamengo a posse do terreno do antigo gasômetro, localizado na região central da cidade. O clube pretende utilizar o espaço para a construção de seu futuro estádio. O anúncio ocorre após meses de negociações entre a prefeitura do Rio, a Caixa Econômica Federal e a Advocacia-Geral da União (AGU), com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações são do Jornal O Globo.

O Flamengo arrematou o terreno em um leilão realizado em julho, pelo valor de R$ 138.195.000,00, que correspondia ao lance mínimo. Contudo, a Caixa, responsável pela administração do Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, que detinha o terreno, contestou o resultado. O banco entrou com um mandado de segurança na Justiça, alegando que o edital do leilão teria favorecido o Flamengo e que o valor pago estava abaixo do esperado.

Após o início do processo judicial, as partes envolvidas concordaram em buscar uma solução conciliatória. A AGU mediou as negociações entre a Caixa, a prefeitura do Rio e o Flamengo, buscando evitar um prolongamento do conflito na Justiça. Como parte desse processo, a prefeitura do Rio anunciou nesta quarta-feira que a posse do terreno seria formalmente transferida ao clube.

Negociações e acordo final

O acordo encerra meses de incertezas sobre a posse do terreno. A Caixa, que inicialmente questionou o valor pago no leilão, buscava retomar as negociações com o Flamengo e a prefeitura. Durante as conversas mediadas pela AGU, ficou acordado que o Flamengo faria um pagamento complementar para assegurar a propriedade do terreno. No entanto, os detalhes do acordo final, como o valor adicional pago pelo clube, não foram divulgados pelo prefeito.

Com o desfecho, o Flamengo avança em seu projeto de construir um estádio próprio, um desejo antigo da torcida e da diretoria do clube. O local do antigo gasômetro, na região do Porto Maravilha, é considerado estratégico pela proximidade com o centro do Rio de Janeiro e pelo fácil acesso a outras áreas da cidade.

A construção do estádio do Flamengo é vista como uma oportunidade de revitalização da região, que passou por uma série de obras nos últimos anos, mas ainda busca maior ocupação e investimentos. A previsão é que o novo estádio seja capaz de receber grandes eventos esportivos e culturais, além dos jogos do Flamengo, que atualmente utiliza o Maracanã como sua principal casa.

Com a posse do terreno regularizada, o Flamengo deve iniciar o processo de licenciamento e planejamento das obras, em um projeto que deve envolver tanto recursos próprios quanto parcerias com a iniciativa privada.