No Rio, Paes promete Ozempic nas clínicas da família em campanha de reeleição

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou em entrevista ao jornal Extra que pretende disponibilizar o medicamento Ozempic, utilizado para tratamento de diabetes tipo 2 e popularizado para emagrecimento, nas clínicas da família da cidade, caso seja reeleito.

Paes, que declarou ter perdido 30 kg com o uso do remédio, disse: "Tomei muito Ozempic, aquele remedinho que está abaixando o peso de todo mundo. Ele vai ter a patente aberta no ano que vem, vai poder ter o genérico e vou colocar na rede pública toda. Perdi 30 quilos com Ozempic. O Rio vai ser uma cidade que não vai ter mais gordinho, todo mundo vai tomar Ozempic nas clínicas da família".

O plano do prefeito, porém, levanta dúvidas sobre sua viabilidade econômica e legal. Atualmente, o Ozempic custa entre R$ 1.000 e R$ 1.280, representando até 90% do salário mínimo brasileiro.

Além disso, a patente do medicamento no Brasil só expira em 2026, o que impede a produção de genéricos até lá. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Yale, do Hospital King's College de Londres, avaliou que o custo bruto de uma seringa de semaglutida seja de aproximadamente R$ 27,30 por mês — o valor não inclui impostos, distribuição, armazenamento e aplicação do remédio nas clínicas.

Há uma crescente pressão para que a fabricante Novo Nordisk reduza o preço do medicamento, especialmente considerando os preços mais baixos praticados em outros países.

Contudo, a empresa argumenta que os altos preços são necessários para cobrir os custos de pesquisa e desenvolvimento, que chegaram a quase US$ 5 bilhões no ano passado (aproximadamente R$ 27,3 bilhões).

1 /10 (As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país, excluindo-se o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE))

2 /10 (De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações realizaram convenções partidárias e escolheram candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador)

3 /10 (Os partidos tiveram até 15 de agosto para registrar as candidaturas)

4 /10 (O início da propaganda eleitoral geral, após o prazo de registro de candidaturas, começou no dia 16 de agosto)

5 /10 Vista aérea de pessoas esperando na fila para votar durante o dia das eleições gerais no CIEP Ayrton Senna ao lado da Favela da Rocinha em 2 de outubro de 2022 no Rio de Janeiro, Brasil. (A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem é feita considerando-se os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno. Em municípios onde haverá 2º turno, a propaganda em rádio e TV ocorrerá de 11 a 25 de outubro.)

6 /10 (A partir de 21 de setembro (15 dias antes do 1º turno), candidatas e candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito.)

7 /10 (Já eleitoras e eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro (5 dias antes do 1º turno), a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto.)

8 /10 (O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.)

9 /10 Biometria: TSE afirmou que considera "aceitável" o volume de pessoas que tiveram problema (A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.)

10/10 urnas eletrônicas eleições (19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.)

Além da viabilidade econômica, especialistas alertam para os desafios regulatórios da proposta. O uso de Ozempic para fins de emagrecimento, fora de seu escopo original aprovado pela Anvisa, levanta questões éticas e de saúde pública.

A massiva distribuição de um medicamento para perda de peso pode não ser a melhor estratégia, segundo a agência, uma vez que há outras prioridades na saúde pública, como tratamentos para doenças crônicas e emergenciais.

Cenário do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde já se manifestou em relação ao uso de medicamentos para tratamento da obesidade no Sistema Único de Saúde (SUS), afirmando que os pacientes com essa condição podem ser atendidos conforme orientações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Sobrepeso e Obesidade em Adultos.

Recentemente, as tentativas de incorporar tratamentos como o Ozempic e semelhantes ao SUS foram negadas pela Conitec, órgão responsável por avaliar novas tecnologias para o sistema público de saúde.