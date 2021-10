Final de semana em SP: risco de granizo, tempestade e onda de frio

Não vai ser dessa vez que os paulistas vão aproveitar o final de semana. Uma frente fria que se aproxima de São Paulo deve trazer tempestades, temperaturas em queda e tempestades para quase todo o estado, segundo o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

As chuvas intensas devem atingir principalmente o litoral. Em todo o estado, há risco de granizo e tempestade. Uma condição climática parecida deve afetar o Sul do país. A boa notícia é que as chuvas na região devem ajudar a minimizar a ocorrência de um apagão de energia, já que os reservatórios locais deve encher. Durante o mês de outubro, as chuvas no Sul devem ficar acima da média histórica.

Em São Paulo, deve chover mais principalmente no final da tarde e à noite, embora não estejam descartadas pancadas durante o dia. Há alertas também para rajadas de granizo e fortes ventos. Na capital, são esperadas chuvas toda a semana -- na quinta e na sexta, as temperaturas devem baixar para 20 graus Celsius, com tempo fechado inclusive no feriado de 12 de outubro.

No litoral, a expectativa também é de pancadas de chuva e temperaturas ao redor dos 21 graus Celsius para as próximas semanas. Há risco de tempestades.