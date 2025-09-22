Fies 2º semestre: MEC abre processo para oferta de vagas remanescentes

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial da União, o Edital nº 18/2025, que regulamenta a oferta de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre deste ano.

As mantenedoras de instituições privadas de ensino superior interessadas devem preencher, entre 1º e 8 de outubro, os dados referentes a cursos, turnos e locais no sistema Sisfies, módulo FiesOferta. As informações são obrigatórias para manter as vagas disponíveis no programa.

Regras para instituições

Podem participar apenas instituições com termo de adesão válido ao Fies e ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies). Os cursos ofertados devem ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

O prazo para retificação dos termos vai de 9 a 14 de outubro. O edital determina ainda que as instituições divulguem as vagas, ofereçam acesso gratuito à internet para inscrições e não cobrem nenhuma taxa dos candidatos.

Inscrições para estudantes

A partir de 14 de outubro, o MEC publicará um novo edital com as regras e o cronograma para que estudantes possam concorrer às vagas remanescentes. A participação será exclusiva para alunos que atendam à exigência de frequência mínima referente ao segundo semestre de 2025.

Critérios de seleção

A escolha dos candidatos seguirá critérios definidos pela Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC), considerando: