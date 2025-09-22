Fies 2º semestre: MEC abre processo para oferta de vagas remanescentes

Redação Exame
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15h40.
O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial da União, o Edital nº 18/2025, que regulamenta a oferta de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre deste ano.
As mantenedoras de instituições privadas de ensino superior interessadas devem preencher, entre 1º e 8 de outubro, os dados referentes a cursos, turnos e locais no sistema Sisfies, módulo FiesOferta. As informações são obrigatórias para manter as vagas disponíveis no programa.
Podem participar apenas instituições com termo de adesão válido ao Fies e ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies). Os cursos ofertados devem ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
O prazo para retificação dos termos vai de 9 a 14 de outubro. O edital determina ainda que as instituições divulguem as vagas, ofereçam acesso gratuito à internet para inscrições e não cobrem nenhuma taxa dos candidatos.
A partir de 14 de outubro, o MEC publicará um novo edital com as regras e o cronograma para que estudantes possam concorrer às vagas remanescentes. A participação será exclusiva para alunos que atendam à exigência de frequência mínima referente ao segundo semestre de 2025.
A escolha dos candidatos seguirá critérios definidos pela Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC), considerando: