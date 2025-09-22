Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Fies 2º semestre: MEC abre processo para oferta de vagas remanescentes

Instituições devem cadastrar informações no sistema entre 1º e 8 de outubro para manter as oportunidades ativas

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15h40.

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial da União, o Edital nº 18/2025, que regulamenta a oferta de vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o segundo semestre deste ano.

As mantenedoras de instituições privadas de ensino superior interessadas devem preencher, entre 1º e 8 de outubro, os dados referentes a cursos, turnos e locais no sistema Sisfies, módulo FiesOferta. As informações são obrigatórias para manter as vagas disponíveis no programa.

Regras para instituições

Podem participar apenas instituições com termo de adesão válido ao Fies e ao Fundo Garantidor do Fies (FG-Fies). Os cursos ofertados devem ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

O prazo para retificação dos termos vai de 9 a 14 de outubro. O edital determina ainda que as instituições divulguem as vagas, ofereçam acesso gratuito à internet para inscrições e não cobrem nenhuma taxa dos candidatos.

Inscrições para estudantes

A partir de 14 de outubro, o MEC publicará um novo edital com as regras e o cronograma para que estudantes possam concorrer às vagas remanescentes. A participação será exclusiva para alunos que atendam à exigência de frequência mínima referente ao segundo semestre de 2025.

Critérios de seleção

A escolha dos candidatos seguirá critérios definidos pela Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC), considerando:

  • disponibilidade orçamentária;
  • conceito do curso no Sinaes;
  • demanda por financiamento por mesorregião;
  • prioridade para cursos de medicina.
Acompanhe tudo sobre:FiesEstudanteFaculdades e universidades

Mais de Brasil

Após tempestade, 525 mil pessoas estão sem energia em São Paulo

Governo dos Estados Unidos revoga visto de Messias: 'Agressão injusta', diz ministro da AGU

Defesa Civil emite alerta severo de temporais com rajadas de vento nesta tarde em São Paulo

Mais na Exame

English

Brazil reaches ‘full employment’ with low informality and record worker incomes

Mundo

Hamas pede a Trump garantias para cessar-fogo em troca da metade dos reféns

Mercados

Intel e agora OpenAI: a Nvidia já vale US$ 4 trilhões, mas quer mais

Carreira

Allianz Brasil quer dobrar de tamanho até 2027. Como? Com um plano que envolve 200 funcionários