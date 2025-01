Fies Social: programa terá pela primeira vez vagas 100% financiadas para pessoas de baixa renda

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terá, em 2025, 56 mil vagas com condições especiais para pessoas com baixa renda, o que inclui, por exemplo, 100% da matrícula financiada. Esse montante corresponde à metade das 112.168 matrículas no programa disponibilizadas pelo Ministério da Educação neste ano.

Para acessar o Fies Social com as condições especiais, é preciso ser inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda familiar per capita até meio salário mínimo.

Além de 100% da matrícula financiada, o Fies Social tem cotas para pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Dados do ministério mostram que, no primeiro semestre de 2024, 39.419 estudantes migraram do Fies para o Fies Social.

De acordo com a pasta, a seleção de candidatos será realizada em dois momentos distintos ao longo do ano. No primeiro semestre, serão disponibilizadas 67.301 vagas. Já no segundo semestre, o número de vagas oferecidas será de 44.867.

Além disso, uma quantidade similar de vagas será oferecida nos anos subsequentes, 2026 e 2027, em conformidade com o que foi estabelecido no Plano Trienal do Fies para o período.

Segundo o MEC, a medida visa garantir a continuidade e previsibilidade do programa de financiamento estudantil nos próximos anos.

Quem pode se inscrever?

Para se inscrever, o candidato precisa ter:

participado de alguma edição do Enem a partir de 2010;

alcançado pontuação média nas quatro provas (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática) igual ou superior a 450, e nota superior a zero na redação;

renda familiar mensal bruta per capita de 1 a 3 salários mínimos.

Como participar?

As inscrições para o FIES ocorrem duas vezes por ano, antes do início das aulas em cada semestre.

O aluno deve:

Entrar em http://fies.mec.gov.br.

Clicar em "Minha Inscrição" e, em seguida, em "Fazer Cadastro".

Digitar os dados de acesso da conta "gov.br" (CPF e senha).

Analisar os cursos com vagas disponíveis e escolher até três opções. É possível alterar essas informações quantas vezes quiser, até o encerramento das inscrições