Prazo para pagar taxa do Enem 2026 termina nesta segunda-feira, 22

Os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 que não obtiveram isenção têm até esta segunda-feira, 22, para pagar a taxa de inscrição e garantir a participação na prova.

O valor é de R$ 85 e pode ser quitado por Pix, cartão de crédito, débito em conta-corrente ou poupança, além de boleto gerado na Página do Participante, disponível no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O pagamento é a etapa que confirma a inscrição dos candidatos que não se enquadram nos critérios de gratuidade previstos pelo governo federal.

Quem não precisa pagar a taxa?

Neste ano, quatro grupos estão dispensados do pagamento da inscrição.

Estudantes matriculados no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas em 2026;

Pessoas que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas e possuem renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa;

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

Participantes do programa Pé-de-Meia.

Quais são as novidades do Enem 2026?

Uma das principais mudanças desta edição é a ampliação do atendimento especializado para candidatos com transtornos mentais, incluindo ansiedade e Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), além de pessoas com fibromialgia.

Os participantes que se enquadrarem nos critérios previstos no edital poderão solicitar recursos específicos mediante apresentação de documentação comprobatória, como laudos médicos.

Entre as medidas previstas está a possibilidade de contar com uma pessoa de apoio. Esse profissional permanecerá em uma sala reservada e monitorada e poderá ser acionado em situações de necessidade durante a aplicação da prova.

Outra novidade envolve candidatos diagnosticados com discalculia. Pela primeira vez, o Inep permitirá o uso de calculadora como recurso de acessibilidade.

O equipamento será fornecido pela própria organização do exame e poderá ser utilizado apenas no segundo dia de provas, quando são aplicadas as questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Qual é o cronograma do Enem 2026?

Inscrições: de 25 de maio a 12 de junho;

Pagamento da taxa de inscrição: até 22 de junho;

Solicitação de atendimento especializado e nome social: de 25 de maio a 12 de junho;

Resultado do atendimento especializado: 26 de junho;

Recurso do atendimento especializado: de 29 de junho a 3 de julho;

Resultado do recurso: 10 de julho;

Aplicação das provas: 8 e 15 de novembro.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil e pode ser utilizado para acesso a universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), além de programas como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).